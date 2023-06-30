الجمعة 30-06-2023
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الجمعة، 30-06-2023 07:38 م

حزب الاتحاد الوطني يدين ويستنكر الجريمة النكراء والمتمثلة في إحراق القرآن الكريم في السويد

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الوكيل الإخباري - ادان الحزب ما قام به المتطرف اليميني السويدي من حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم معتبرا انها جريمة نكراء.اضافة اعلان

واكد الدكتور رامي شاهين الأمين العام للحزب بأن اختيار اول ايام عيد الأضحى المبارك كتوقيت لهذا العمل الإرهابي ما هو إلا اصرارا على استفزاز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.
واعتبر الدكتور شاهين هذه الجريمة مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام المقدسات والمعتقدات الدينية .
وقال الدكتور شاهين ان التعدي على المقدسات الدينية لا يعتبر نوع من حرية الرأي والتعبير بل هو اسلوب همجي ينمي الكراهية ويغذي الإرهاب الفكري والمجتمعي ويقوض أمن واستقرار المجتمعات.
وطالب الدكتور شاهين المجتمع الدولي ومنظماته بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال الإرهابية ونبذها ومحاربتها لما لها من دور كبير في تهديد الأمن والسلم المجتمع والتعايش بسلام بين شعوب الارض.

 




 

 


 

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