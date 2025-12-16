دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس

10:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757443 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات، الحكومة إلى إعلان يوم الخميس عطلة رسمية، لتمكين الجماهير الأردنية من حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، والتي تجمع المنتخب الوطني الأردني مع نظيره المغربي، في مواجهة عربية مرتقبة تحتضنها دولة قطر الشقيقة. اضافة اعلان





وأكد الهميسات أن هذا الطلب يأتي تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه المستحق وتأهله إلى النهائي، عقب أداء مشرّف عكس الروح القتالية العالية للاعبين والانضباط الفني، إلى جانب الإدارة الحكيمة للاتحاد الأردني لكرة القدم.



وأشار إلى أن إعلان عطلة رسمية من شأنه إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير الأردنية للسفر وحضور المباراة النهائية ومساندة النشامى من المدرجات، بما يعزز الحضور الجماهيري ويدعم المنتخب في هذا الاستحقاق العربي المهم.



وشدد الهميسات على أن وقوف الجماهير خلف المنتخب يمثل عنصر قوة أساسي في تحقيق الإنجازات، معربًا عن ثقته بقدرة النشامى على مواصلة الأداء المميز وتحقيق اللقب، ورفع اسم الأردن عاليًا في هذا المحفل الرياضي العربي.

تم نسخ الرابط





