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الخميس، 22-06-2023 02:48 م

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

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الوكيل الإخباري - انتقد رؤساء كتل ولجان نيابية خلال اجتماع، اليوم الخميس، عدم تعاون الحكومة مع النواب فيما يتعلق بخطة تحديث الإصلاح الاقتصادي والإداري.

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وأكد نواب خلال الاجتماع أنه "لا يوجد تنفيذ فعال على أرض الواقع" من قبل الحكومة لخطة تحديث الإصلاح الاقتصادي والإداري.


ورفض المجتمعون ما اعتبروها "إساءة" من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة لعضو في مجلس النواب بشأن تصريحاته المتعلقة ببطء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والإداري.


وقال رئيس كتلة الشعب مجحم الصقور إن مجلس النواب "يرفض الإساءة" التي صدرت من رئيس الوزراء خلال إطلاقه سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين في الجامعة الأردنية أمس الأربعاء، حيث انتقد الخصاونة أحد النواب عقب تصريحاته المتعلقة ببطء تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك في رد الخصاونة على سؤال حول أن الخطة لم توفر50 ألف فرصة عمل خلال الشهور الستة الأولى من إطلاقها.


وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال إطلاقه سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام)، إن خطة التحديث تسعى تحقيق المستهدفات فيها على مدى 10 سنوات دون أن يعني أن هذه الأرقام ستتحقق بشكل متساوٍ عبر هذه السنوات العشر".


ورفض النواب المجتمعون كذلك، تصريحات الخصاونة حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدين أن من يحدد موعد الانتخابات أو حل المجلس هو جلالة الملك ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يتجاوز بالصلاحية ويتحدث عن موعد الانتخابات.


وكان الخصاونة قال أمس الأربعاء، إن إجراء الانتخابات النيابية في "إطارها الدستوري" بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024، مضيفا "تفصلنا عن الانتخابات النيابية قرابة عام وهناك 27 حزباً صوبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة".


وتحدث النواب خلال الاجتماع عن خطة استثمارية أعدتها الحكومة واصفينها بأنها "غير ناضجة، ويجب على المجلس مراقبة ومحاسبة الحكومة عن أي تقصير".

 




 

 


 

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