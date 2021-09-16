الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 03:51 م

رئيس لجنة المرأة في الأعيان تلتقي السفير الاسترالي

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 الوكيل الاخباري - بحثت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، هيفاء النجار، مع السفير الاسترالي لدى المملكة، برنارد لينش، اليوم الخميس، سبل البناء على العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، ولا سيما في مجالات التعليم وتمكين المرأة والشباب.

وقالت العين النجار، خلال اللقاء، الذي جرى في دار المجلس، إن المرأة الأردنية استطاعت إثبات نفسها عبر تحقيق الكثير من الإنجازات وقصص النجاح في مختلف المجالات وشتى القطاعات، وذلك على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

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