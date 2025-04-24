رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الخميس، نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي عضو مجلس النواب المغربي، خديجة حجوبي.

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وتحدث الفايز بحضور العين إحسان بركات ممثلة مجلس الأعيان في البرلمان العربي عن العلاقات الأردنية المغربية المتينة التي تقوم على الاحترام المتبادل وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار إلى أهمية تعزيز العمل البرلماني العربي والنهوض بدور المؤسسات البرلمانية العربية لخدمة القضايا العربية والتعاون المشترك فيما بينها لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.



من جهتها، أكدت حجوبي، عمق العلاقات المغربية الأردنية في مختلف المجالات، لافتة الى حرص بلادها على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان سواء من خلال البرلمان العربي أو مجلس النواب المغربي.