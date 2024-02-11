رئيس مجلس الأعيان ينعى الشهيدين العبادي والخضير

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، اللذين استشهدا صباح اليوم الأحد، بعد نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية، إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية.

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وقال الفايز في بيان، إننا في مجلس الأعيان إذ ننعي الشهيدين، فأننا نتقدم من ذويهما واهلهما ومحبيهما، ومن رفاقهما في السلاح، بأحر التعازي وأصدق المواساة، فأننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.