الأحد 2025-10-26 06:51 م
 

رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني

ل
أرشيفية
 
الأحد، 26-10-2025 06:02 م
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم، اعتذارهم عن استقبال التهاني، مؤكدين أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل ومسؤولية تستوجب التفرغ لخدمة الوطن والمواطن.اضافة اعلان


وأكد القاضي، في بيان صادر عن المكتب الدائم، أن مجلس النواب بكل كتله وأعضائه أمام مسؤولية وطنية جسيمة لترجمة التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش، والمضي قدمًا في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشددًا على أن خدمة الأردنيين هي أولوية يحرصون على تسخير كل الطاقات لأجلها. 

وقال القاضي إن التهاني محل تقدير واعتزاز، غير أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الاقتصار على التهاني عبر المنصات الإلكترونية أو في مكاتب النواب أثناء ساعات العمل، احترامًا لروح المسؤولية العامة والتفرغ لأداء المهام التشريعية والرقابية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الكتل واللجان، بروح الفريق الواحد، لتعزيز الثقة بين المواطن ومجلسه، ولترسيخ صورة البرلمان كمنبر وطني فاعل في مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"

شؤون برلمانية الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"

ا

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

الأردن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا

أخبار محلية الأردن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا

الحكومة: ملتزمون بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028

أخبار محلية الحكومة: ملتزمون بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028

ل

ترند خطاب العرش.. اعتزاز أردني وثقة كبيرة في مستقبل المملكة

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني

قتيلان في تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

عربي ودولي قتيلان في تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك أمام مجلس الأمة

أخبار محلية السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك أمام مجلس الأمة



 
 





الأكثر مشاهدة