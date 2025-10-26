رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني

وأكد القاضي، في بيان صادر عن المكتب الدائم، أن مجلس النواب بكل كتله وأعضائه أمام مسؤولية وطنية جسيمة لترجمة التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش، والمضي قدمًا في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشددًا على أن خدمة الأردنيين هي أولوية يحرصون على تسخير كل الطاقات لأجلها.
وقال القاضي إن التهاني محل تقدير واعتزاز، غير أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الاقتصار على التهاني عبر المنصات الإلكترونية أو في مكاتب النواب أثناء ساعات العمل، احترامًا لروح المسؤولية العامة والتفرغ لأداء المهام التشريعية والرقابية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الكتل واللجان، بروح الفريق الواحد، لتعزيز الثقة بين المواطن ومجلسه، ولترسيخ صورة البرلمان كمنبر وطني فاعل في مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
