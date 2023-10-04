الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

اتفاقية لدعم الطيران العارض لزيادة أعداد السياح الفرنسيين للأردن

"الوطني للأوبئة" يناقش الإجراءات المتعلقة بالأمراض السارية

حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى المملكة

ضبط اعتداءات جديدة على خط مياه مزود لمحافظات الشمال

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج رسمية للسفارة "الإسرائيلية" في عمّان

مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

الأربعاء، 04-10-2023 03:10 م

"طاقة النواب" تبحث و"الوكالة الألمانية" تعزيز التعاون الثنائي

WhatsApp Image 2023-10-04 at 2.53.58 PM


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" والحكومة الأردنية، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس طلال النسور، وبحضور مدير الوكالة في الأردن الدكتور أندرياس كونيغ، ورئيسة الشؤون الاقتصادية والإنسانية لدى السفارة الألمانية في عمان كريستين كنوبفر، ورئيسة الطاقة والمناخ والبيئة لدى الوكالة كريستيانا هاجيندر.

وقال النسور إن الأردن يتطلع إلى الاستفادة قدر الإمكان من الموارد المتاحة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذه العملية تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة لتعزيز القدرة الإنتاجية والتخفيف من قيمة فاتورة الطاقة.

وأكد أهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول بديلة من شأنها التخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن، وتحفيز ودعم الشركات الرائدة في مجال الطاقة نظرا لمساهمتها في تنمية القطاع.

وأشار إلى أهمية التطلع إلى استراتيجيات جديدة في مجال الطاقة الخضراء والبديلة، والعمل على تذليل كل المعيقات والتحديات التي تواجه استغلال تلك الفرص التي من شأنها تحقيق أعلى معايير التنمية في مجال الطاقة.

وثمن النسور جهود الوكالة الألمانية وما تقدمه لمساعدة الشباب الأردني في تعزيز مهاراتهم في الطاقة المتجددة والتدريب الميداني، موضحًا أنها تجسد التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمشاركة وتعاون الوكالة.

بدورهم، قال النواب: موسى هنطش، علي الطراونة، ضرار الحراسيس، إن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مجال الطاقة وتوظيف بدائل الطاقة البديلة واستغلالها، لتخفيض قدر الإمكان من فاتورة الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على المستثمر والمواطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64315_10_1566845722

القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

image (87)

المعايعة يترشح لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-10-04 at 3.02.22 PM

"الديمقراطية النيابية" تُرشح أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-10-04 at 2.36.48 PM

إدارية النواب تطلع على مهام ومسؤوليات هيئة تنمية المهارات

WhatsApp Image 2023-10-04 at 1.01.31 PM

عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية

WhatsApp Image 2023-10-03 at 2.46.47 PM

الزراعة النيابية: نسعى لإيجاد حل لـ"سيل الزرقاء" ومنع استخدامه في الزراعة

أخبار متعلقة
0L5A0436

العقبة: تربية الأعيان تناقش تحديات التعليم التقني والمهني

1695118155874

رئيس الأعيان يشيد بالعلاقات الأردنية الفرنسية

1694258517794

رئيس مجلس الأعيان يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

WhatsApp Image 2023-09-09 at 1.00.14 PM

الصفدي وآل الشيخ: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

WhatsApp Image 2023-09-04 at 4.31.47 PM

"البرلمانيات الأردنيات" يدعو الحكومة لتعزيز الجهود الناهضة بدور المرأة

1693829904457

"خارجية النواب" تبحث والسفير الهندي تعزيز العلاقات الثنائية