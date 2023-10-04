"طاقة النواب" تبحث و"الوكالة الألمانية" تعزيز التعاون الثنائي

الوكيل الإخباري

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- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" والحكومة الأردنية، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس طلال النسور، وبحضور مدير الوكالة في الأردن الدكتور أندرياس كونيغ، ورئيسة الشؤون الاقتصادية والإنسانية لدى السفارة الألمانية في عمان كريستين كنوبفر، ورئيسة الطاقة والمناخ والبيئة لدى الوكالة كريستيانا هاجيندر.وقال النسور إن الأردن يتطلع إلى الاستفادة قدر الإمكان من الموارد المتاحة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذه العملية تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة لتعزيز القدرة الإنتاجية والتخفيف من قيمة فاتورة الطاقة.وأكد أهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول بديلة من شأنها التخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن، وتحفيز ودعم الشركات الرائدة في مجال الطاقة نظرا لمساهمتها في تنمية القطاع.وأشار إلى أهمية التطلع إلى استراتيجيات جديدة في مجال الطاقة الخضراء والبديلة، والعمل على تذليل كل المعيقات والتحديات التي تواجه استغلال تلك الفرص التي من شأنها تحقيق أعلى معايير التنمية في مجال الطاقة.وثمن النسور جهود الوكالة الألمانية وما تقدمه لمساعدة الشباب الأردني في تعزيز مهاراتهم في الطاقة المتجددة والتدريب الميداني، موضحًا أنها تجسد التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمشاركة وتعاون الوكالة.بدورهم، قال النواب: موسى هنطش، علي الطراونة، ضرار الحراسيس، إن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مجال الطاقة وتوظيف بدائل الطاقة البديلة واستغلالها، لتخفيض قدر الإمكان من فاتورة الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على المستثمر والمواطن.