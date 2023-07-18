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الثلاثاء، 18-07-2023 06:23 ص

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - تواصل اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إضافة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.

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وبحسب جدول أعمال المجلس فإن لجنة الاقتصاد والاستثمار ستناقش مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.


كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة الجمارك العامة.


قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، الاثنين، إن الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها ومشاريعها من النقد.


وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل السبت إلى مجلس النواب، ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.


ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد".


 




 

 


 

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