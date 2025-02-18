 
الثلاثاء 2025-02-18 04:15 م
 

كتلة "إرادة والوطني الإسلامي": الشباب ركيزة المستقبل والتحديث السياسي

جلسة حوارية مع شباب برنامج زمالة البرلماني
جلسة حوارية مع شباب برنامج زمالة البرلماني
الثلاثاء، 18-02-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-   عقدت كتلة "إرادة والوطني الإسلامي"، برئاسة النائب جميل الدهيسات، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية مع شباب برنامج زمالة البرلماني، أحد برامج صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، لمناقشة دورهم في العملية السياسية ومسارات التحديث.اضافة اعلان


وأكد الدهيسات، خلال اللقاء، أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في التنمية، نظرًا لقدرتهم على الإبداع وطرح حلول مبتكرة لتحديات المجتمع، مشددًا على أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية، وأبوابه مفتوحة أمام الشباب لعرض أفكارهم ومقترحاتهم بشأن القوانين والقضايا الوطنية.

من جانبه، أشار النائب حمود الزواهرة إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يعتبران الشباب اللبنة الأساسية في التحديث السياسي، إذ يمثلون القوة الدافعة نحو التغيير وفق الرؤية الملكية لمسارات التحديث الثلاثة.

بدوره، أوضح النائب محمد الرعود أن انخراط الشباب في العمل الحزبي يعد عنصرًا مهمًا في العملية السياسية والديمقراطية، نظرًا لما يتمتعون به من إمكانيات تواكب التطورات التكنولوجية.

كما أشار إلى أن قوانين التحديث السياسي سعت إلى تمكين الشباب عبر تخفيض سن الترشح والتصويت، وتخصيص مقاعد لهم في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن المراحل القادمة ستوفر لهم فرصًا أكبر للمشاركة في صنع القرار السياسي.

وفي ختام الجلسة، طرح الشباب المشاركون عددًا من الأسئلة والمقترحات حول سبل تعزيز دورهم في العمل السياسي والحزبي، بما يسهم في تحقيق أهداف التحديث والتطوير الديمقراطي.
 
gnews

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