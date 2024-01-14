مالية النواب تناقش موازنتي سلطة العقبة وإقليم البترا

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

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وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيسا مجلسي مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز، وسلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة سلطة العقبة بلغت 73 مليون دينار بارتفاع 8.5 مليون مقارنة بإعادة تقدير 2023، مشيرا إلى أن السلطة حققت إيرادات بلغت 69.5 مليون دينار بارتفاع نحو 8.8 مليون دينار.



وبين أن نفقات سلطة العقبة الجارية بلغت 44.8 مليون دينار بارتفاع 1.3 مليون، و 28.2 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع نحو 7.2 مليون دينار.



وطالب السليحات بوضع اللجنة المالية بإجراءات السلطة لزيادة إيراداتها، واستقطاب السياح، ودعم قطاعي الفنادق والنقل في تخفيف من كلف الطاقة.



بدوره قال الفايز، إن سلطة العقبة وضعت استراتيجية ستشكل خارطة طريق لعملها خلال المرحلة المقبلة، تتضمن 6 أولويات جميعها ستنعكس إيجابًا على المنفذ البحري الوحيد للمملكة.



وتابع أن الاستراتيجية وضعت بالتشارك مع جميع المعنيين في سلطة العقبة، وهي بصدد الانتهاء، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية تتمثل بتمكين سلطة العقبة الاقتصادية كوجهة عالمية للاستثمار والسياحية، وتعزيز النمو الأخضر، وتحويل العقبة الى مدينة ذكية لتصبح نموذجا وجعلها مركزا إقليميا للمهارات الفنية والريادة والابتكار.