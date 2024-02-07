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مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

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الأربعاء، 07-02-2024 01:16 م

مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباح اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024.

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وأصبحت الفقرة (أ) الواردة في المادة 49 بعد التعديل كالآتي:


"على الرغم مما ورد في البند (۱) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند".

 




 

 


 

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