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الأحد، 15-10-2023 04:24 م

مذكرة تفاهم بين "النواب" وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ "الزمالة البرلمانية"

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الوكيل الإخباري - وقع مجلس النواب، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، مُذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل 50 شابًا وشابة من كُل مُحافظات المملكة، ضمن التدريبات العملية لمشروع الزمالة البرلمانية في دورته الرابعة.

وتهدف المُذكرة، التي وقعها أمين عام المجلس عواد الغويري ومُدير الصندوق مازن طبلت، إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، من خلال زيادة وعيهم في مُختلف القضايا والتحديات الوطنية، واطلاعهم على الدور الرقابي والتشريعي لـ"النواب"، فضلًا عن 

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توسيع قاعدة المُشاركة الشبابية في الحياة العامة، عبر إتاحة الفُرص لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، من خلال تقديم المُشاركين كمُساعدين بحثيين للنواب، يتولون مُهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للمُناقشة.

 




 

 


 

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