عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

07:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753739 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الجريمة الإرهابية التي ارتكبها مستوطنون صهاينة بإحراق مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذا العمل يعكس العقلية الإرهابية والعنصرية التي تتغذى من سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تمعن في الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. اضافة اعلان





وقال عطية في تصريح صحفي إن ما جرى في سلفيت يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وللقيم الدينية والإنسانية كافة، ويحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال وتشجيع من قادته.



وأضاف أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله ثابت لا يتزعزع في الدفاع عن القدس والمقدسات، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين، ومساءلة مرتكبيها، معتبرًا أن استمرار هذه الاعتداءات سيقود إلى انفجار الأوضاع وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأكد أن الأردن سيبقى الصوت العربي الأصدق في الدفاع عن فلسطين، وسيواصل العمل في جميع المحافل الدولية لوضع السياسات الإسرائيلية العدوانية تحت المجهر، نصرةً للحق الفلسطيني وعدالة قضيته.