عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

وقال عطية في تصريح صحفي إن ما جرى في سلفيت يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وللقيم الدينية والإنسانية كافة، ويحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال وتشجيع من قادته.
وأضاف أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله ثابت لا يتزعزع في الدفاع عن القدس والمقدسات، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين، ومساءلة مرتكبيها، معتبرًا أن استمرار هذه الاعتداءات سيقود إلى انفجار الأوضاع وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأكد أن الأردن سيبقى الصوت العربي الأصدق في الدفاع عن فلسطين، وسيواصل العمل في جميع المحافل الدولية لوضع السياسات الإسرائيلية العدوانية تحت المجهر، نصرةً للحق الفلسطيني وعدالة قضيته.
-
أخبار متعلقة
-
"خدمات الأعيان" تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية
-
الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل
-
جراح: مشادات النواب طبيعية ويمكن أن تحدث بأي برلمان
-
القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان
-
عمل الأعيان تبحث دور الاقتصاد الرعائي في خفض البطالة
-
مجلس النواب يدعو لانتخاب لجانه الدائمة الأربعاء
-
شاهد : مشادات تحت القبة ورفع الجلسة الى اشعار آخر - فيديو
-
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2026 إلى اللجنة المالية