الخميس 2025-11-13 09:38 م
 

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين
عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين
 
الخميس، 13-11-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-  دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الجريمة الإرهابية التي ارتكبها مستوطنون صهاينة بإحراق مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذا العمل يعكس العقلية الإرهابية والعنصرية التي تتغذى من سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تمعن في الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.اضافة اعلان


وقال عطية في تصريح صحفي إن ما جرى في سلفيت يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وللقيم الدينية والإنسانية كافة، ويحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال وتشجيع من قادته.

وأضاف أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله ثابت لا يتزعزع في الدفاع عن القدس والمقدسات، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين، ومساءلة مرتكبيها، معتبرًا أن استمرار هذه الاعتداءات سيقود إلى انفجار الأوضاع وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكد أن الأردن سيبقى الصوت العربي الأصدق في الدفاع عن فلسطين، وسيواصل العمل في جميع المحافل الدولية لوضع السياسات الإسرائيلية العدوانية تحت المجهر، نصرةً للحق الفلسطيني وعدالة قضيته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شوربة العدس

أخبار محلية مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية

ل

أخبار محلية عاجل إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية

علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

طب وصحة علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

ل

اقتصاد محلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

حماس تنعى شهيدي الخليل

فلسطين حماس تنعى شهيدي الخليل

ب

مناسبات طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا

ل

مناسبات الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة

"هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس

فلسطين إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة