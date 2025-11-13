الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

07:16 م

الوكيل الإخباري- أكدت المساعد الأول لرئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، أن التثقيف السياسي ينبغي أن يبدأ منذ المراحل الدراسية المبكرة، من المدارس، بهدف بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.





وقالت الجراح في مداخلتها خلال المؤتمر الوطني بعنوان "نحو مشاركة نسائية وشبابية فاعلة في التحديث السياسي"، الذي عقده مركز الحياة–راصد بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن نشر الوعي السياسي منذ الصغر يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية، ويشكّل قاعدة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي ناضج.



وأضافت أن التحديث السياسي الحقيقي لا يقتصر على القوانين والتشريعات، بل يقوم على ثقافة مجتمعية راسخة تُزرع في العقول منذ المراحل الأولى للتعليم، من خلال مناهج دراسية حديثة وبرامج توعوية تفاعلية تعزز التفكير النقدي وروح الحوار واحترام الرأي الآخر.



وشددت الجراح على أن بناء الوعي السياسي المتكامل يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع التعليمي ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنشئة جيل شبابي مؤهل للانخراط في العمل الحزبي والنيابي مستقبلاً، وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز المشاركة الشعبية ضمن مسار التحديث الشامل.