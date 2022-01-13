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الخميس، 13-01-2022 11:52 م

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يواصل جلساته حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب الدكتورة صفاء المومني، إن مشروع قانون الاحزاب المقترح قدم ضمانات لحرية العمل الحزبي وحماية المنتسبين الى الاحزاب.

وزادت، أن أمام المرأة فرص عديدة للتواجد والمشاركة في الحياة البرلمانية وفق مخرجات اللجنة الملكية ومشاريع القوانين المقترحة لها عبر زيادة مقاعد الكوتا، ومن خلال القوائم المحلية، وكذلك في القوائم الحزبية. حديث المومني جاء خلال الجلسة النقاشية التي نفذها الملتقى اليوم الخميس في محافظة إربد ضمن اطار نشاطات الملتقى المتعلقة بمخرجات اللجنة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني.

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