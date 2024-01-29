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الإثنين، 29-01-2024 12:03 م

نواب يطالبون الحكومة بالتأمين الصحي الشامل للمواطنين

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الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب، الحكومة بضرورة الوصول إلى التأمين الصحي الشامل نظرا لأهمية حصول جميع المواطنين على التأمين الصحي للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات.اضافة اعلان


وقال النواب خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2023، اليوم الاثنين، إنه يجب تحسين وتطوير الخدمات الصحية للمواطن، لافتين إلى النواب محرجون أمام المواطنين بسبب حصر الإعفاءات الطبية الممنوحة لهم من الحكومة عند 10 إعفاءات.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أثاروا في وقت سابق قضية الإعفاءات الطبية، داعين إلى وضع آلية حقيقية تضمن علاج المواطنين وخاصة مرضى السرطان والقلب بعدالة.

ويواصل مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

 




 

 


 

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