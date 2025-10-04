السبت 2025-10-04 07:34 م
 

تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة
غزة
 
السبت، 04-10-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة تعتبر فرصة حيوية لوقف إراقة الدماء والبؤس في القطاع بصورة نهائية.

واضاف تورك في بيان اليوم السبت، "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن والفلسطينيين المعتقلين".

 
 
