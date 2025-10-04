تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة

واضاف تورك في بيان اليوم السبت، "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن والفلسطينيين المعتقلين".
-
أخبار متعلقة
-
مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة
-
أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة
-
الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة
-
مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا
-
حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا
-
غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة
-
الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى