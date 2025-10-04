تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة

الوكيل الإخباري- قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة تعتبر فرصة حيوية لوقف إراقة الدماء والبؤس في القطاع بصورة نهائية.

اضافة اعلان