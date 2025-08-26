وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

08:55 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الاسبق المرحوم الدكتور موسى عمير حسن ابو سويلم الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه حيث كان مثالاً للإنتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي السابع عشر.



وتقدم الصفدي بإسمه وإسم اعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.