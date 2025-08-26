الثلاثاء 2025-08-26 10:34 م
 

وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-  نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الاسبق المرحوم الدكتور موسى عمير حسن ابو سويلم الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه حيث كان مثالاً للإنتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي السابع عشر.

وتقدم الصفدي بإسمه وإسم اعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة في عمان

خاص بالوكيل فيديو .. إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة في عمان

ل

عربي ودولي ربع سكان العالم يفتقرون لمياه صالحة للشرب

توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير

أخبار محلية توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير

الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير

وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

شؤون برلمانية وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

ا

عربي ودولي "طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة

ا

أخبار محلية عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة

تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

فن ومشاهير تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟



 
 





الأكثر مشاهدة