وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه حيث كان مثالاً للإنتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي السابع عشر.
وتقدم الصفدي بإسمه وإسم اعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
-
