وفد من الأعيان يشارك في أعمال قمة القيادات السياسية النسائية

الوكيل الإخباري - شارك وفد من مجلس الأعيان يضم العين إحسان بركات والعين عبلة عماوي، في أعمال قمة القيادات السياسية النسائية في بروكسل.

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وينظم قمة القيادات السياسية النسائية، البرلمان الأوروبي والبرلمان الاتحادي البلجيكي، تحت عنوان "أهمية تمثيل المرأة في السياسة والمراكز القيادية المتقدمة".



وقالت العين بركات، إن الأردن من أولى الدول في المنطقة، التي سعت لتمكين المرأة وضمان ممارستها لحقها الدستوري في الترشح والانتخاب في البرلمان.



وبينت، أنه وتحقيقًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني يشهد الأردن في الوقت الراهن تحديثاً لمنظومة التشريعات الوطنية، تهدف في جوهرها لتمكين المرأة والشباب وإشراكهم في شتى المجالات خاصة التشريعية والسياسية والحزبية.



وشددت العين بركات على أن التكافؤ الحقيقي بين الجنسين، هو قضية عدالة ويتطلب جهدًا من المجتمع بأسره يبدأ من تعليم الطلاب حقوقهم ومسؤولياتهم.



وأوضحت، أن إدراك الشباب أن المستقبل السياسي وتحقيق الديمقراطية لن يكون إلا بشراكة حقيقية بين الجنسين مبنية على أسس المساواة والعدالة ليتسنى للقيادات الشابة من كلا الجنسين ممارسة حقوقهم السياسية والحزبية والوصول لمراكز صنع القرار.