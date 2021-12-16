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8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

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الخميس، 16-12-2021 03:50 م

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام مجلس النواب عبد الرحيم الواكد إن الكتل النيابية، سلمت أسماء أعضائها إلى الامانة العامة أمس الأربعاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي، واستناداً لقرار المجلس في جلسته الثالثة والمتعلق بتمديد تشكيل الكتل النيابية حتى تاريخ 15/12/2021.

ووفق الواكد فقد بلغ عدد الكتل التي تشكلت في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، (8) كتل نيابية ضمت في عضويتها (121) نائباً وهي: القرار، البرنامج، الشعب، المسيرة، العدالة، المستقبل، العهد، التيار الديمقراطي، فيما بلغ عدد النواب المستقلين (9) نواب.

وأضاف الواكد أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على أن لا يقل عدد اعضاء الكتلة الواحدة عن (10%) من عدد أعضاء المجلس كما أنه يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.

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ووفق القوائم النهائية لدى الأمانة العامة لمجلس النواب فقد ضمت كتلة القرار (13) نائبا وهم: ميرزا بولاد، جميل الحشوش، عبد المحسيري، هيثم زيادين، مجدي اليعقوب، سليمان القلاب، عطا ابداح، هايل عياش، محمد الظهراوي، حسين الحراسيس، عبد الحليم الحمود، روعه الغرابلي، فواز الزعبي.


وضمت كتلة البرنامج النيابية (15) نائباً وهم: عماد العدوان، عيد النعيمات، عمر النبر، تمام الرياطي، زيد العتوم، دينا البشير، خير ابو صعيليك، فراس القضاه، عمر العياصره، ماجد الرواشده، سليمان أبو يحيى، صفاء المومني، نواش القواقزه، فريد حداد، فايزه عضيبات.


وضمت كتلة الشعب (21) نائباً وهم: محمد عناد الفايز، ذياب المساعيد، عبد الله عواد، اسلام الطباشات، ايمن المدانات، عائشة الحسنات، عبد الكريم الدغمي، فراس العجارمه، زينب البدول، سالم الضمور، محمد السعودي، عبير الجبور، طالب الصرايره، خليل عطية، عبد الله ابو زيد، محمد الهلالات، علي الطراونة، هادية السرحان، غازي الذنيبات، ناجح العدوان، شادي فريج.


فيما ضمت كتلة المسيرة (13) نائباً وهم: أحمد الخلايلة، سالم العمري، جعفر الربابعة، اسماء الرواحنه، تيسير كريشان، عوده النوايشه، محمد الخلايله، اسماعيل المشاقبه، يسار الخصاونة، عبدالسلام الخضير، نمر السليحات العبادي، امغير الهملان الدعجة، محمد جرادات.


وضمت كتلة العدالة (15) نائباً وهم: مجحم الصقور، محمد شطناوي، احمد عشا، زهير السعيدين، راشد الشوحه، فايز بصبوص، خلدون الشويات، رهق الزواهرة، علي الخلايلة، ضرار الداود، حابس الشبيب، خالد البستنجي، خلدون حينا، طلال النسور، عبد الرحمن العوايشه.


وضمت كتلة المستقبل النيابية (16) نائباً وهم: اندريه الحواري، ميادة شريم، عمر الزيود، احمد الصفدي، مروه الصعوب، احمد السراحنه، ريما العموش، فادي العدوان، صالح الوخيان، عارف السعايده العبادي، يزن الشديفات، ضرار الحراسيس، سلامه البلوي، وائل رزوق، نضال الحياري، غازي البداوي.

وضمت كتلة العهد النيابية (14) نائباً وهم: محمد بني ياسين، بسام الفايز، غازي السرحان، توفيق المراعيه، محمد العبابنه، يحيى عبيدات، خالد الشلول، عبد السلام الذيابات، عبد الرحيم الازايدة، نصار القيسي، نصار الحيصه، محمد العلاقمه، رائد السميرات، صالح أبو تايه.


وضمت كتلة التيار الديمقراطي (14) نائباً وهم: أيمن المجالي، عبد المنعم العودات، خالد أبو حسان، محمد موسى الغويري، محمود الفرجات، بلال المومني، رمزي العجارمة، آمال الشقران، اسامه القوابعه، محمد المرايات، عبيد ياسين، علي الغزاوي، نواف الخوالدة، رائد رباع الظهراوي.


والنواب المستقلون الذين لم ينضموا الى أي كتلة والبالغ عددهم ( 9 ) نواب هم: محمد المحارمة، موسى هنطش، أيوب خميس، صالح العرموطي، ينال فريحات، عدنان مشوقة، أحمد القطاونة، محمد أبو صعيليك، حسن الرياطي.

 




 

 


 

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