أوبو رينو5F الشريك الرسمي للهواتف الذكية لموسم ألعاب PUBG MOBILE 2021 في الشرق الأوسط وأفريقيا

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنلوجيا والهواتف الذكية، عن اختيار هاتفها أوبو رينو5F شريكاً رسمياً لموسم ألعاب PUBG MOBILE 2021 في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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جهاز الأوبو رينو 5F، والّذي هو جزء من سلسلة أوبو رينو5 الجديدة، مزود بخصائص ألعاب مذهلة تمنح المستخدمين تجربة سلسلة تجعلهم يندمجون مع اللعبة.



بحسب YouGov، شركة عالمية في مجال أبحاث السوق، يعد عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط هو الأسرع من حيث النمو وذلك بمعدل ٢٥% (المصدر:YouGov MENA).

أوبو رينو5F مناسب جداً لمحبي الألعاب الشباب في المنطقة، الذين يمتلكون شغفاً كبيراً تجاه اللعب والمغامرة.



كونها الشريك الرسمي للهواتف الذكية لموسم ألعاب PUBG MOBILE 2021 في الشرق الأوسط وأفريقيا، ستلعب أوبو دوراً فعالاً في تنظيم بطولات PUBG MOBILE طوال العام.

أوبو تملك تأريخاً حافلاً في دعم النشاطات الرياضية، وهذا يتناسب مع خطة PUBG MOBILE لتطوير المواهب من خلال بناء هيكل للرياضات الإلكترونية سيرسم الطريق لمحبي الألعاب للتحول من كونهم هواة إلى محترفين.



بناءً على فهمها للسوق، قامت أوبو بتطوير أحدث الهواتف الذكية لسلسلة Reno5، بما في ذلك ميزات وضعية اختصار الألعاب، وضعية اللاعب، ورسائل الشاشة النقطية، ولمسة الألعاب القابلة للتعديل التي تخلق بيئة تسمح للمستخدمين بالاستمتاع أكثر بوسائل الترفيه.



وعن الشراكة، قال نائب المدير العام لأوبو بمنطقة الشرق الأوسط أليكس مياو: "تركز استراتيجية أوبو على التفاعل مع المستخدمين، حيث يتماشى ذلك مع الشعبية الهائلة لألعاب الهواتف الذكية في المنطقة، وقد استثمرنا ذلك في تقديم منصة الألعاب المثالية لعملائنا، من خلال إطلاق أحدث سلسلة الهواتف الذكية رينو5، ويأتي اختيار هذه الأجهزة شريكا رسميا لبطولة PUBG MOBILE بمثابة شهادة تبرهن على تجربة الألعاب الجديدة والرائعة لهاتف أوبو رينو5F"



أما رئيس Tencent Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جون ليسي، فقال: "هدفنا في PUBG MOBILE هو إحضار المتعة لمستخدمينا ممن يعشقون المغامرات والرياضات الإلكترونية بشغف، لذلك يفرحنا جداً التعاون مع أوبو من أجل تطوير مجال ألعاب الهواتف المحمولة، والذي في نمو مستمر".



ببجي موبايل PUBG MOBILE هي أكثر الألعاب شعبية في العالم، وهذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها الشركة مع أوبو، فقد تعاون الطرفان في التنظيم الناجح لبطولةكأس التحدي لـ PUBG MOBILE في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٩، تزامناً مع إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو.

هذا العام، تم اختيار أوبو رينو5F شريكاً رسمياً لـ PUBG MOBILE، وهو مزود بإعدادات مذهلة من حيث الطاقة والسرعة، فضلاً عن خاصيات صوت وصورة هي الأفضل في فئتها وستمنح المستخدم تجربةً لا سابق لها في اللعب.



شعار أوبو لعام ٢٠٢١ هو "تكنلوجيا للبشرية، إحسان للعالم"، إذ تؤمن الشركة بوجوب توظيف التكنلوجيا في تحقيق التواصل التام بين البشر والاستفادة من منافع التطور التقني.

فضلاً عن خصائصها المصممة للألعاب، سيدخل هاتف رينو5F سوق الأردن بقوة بفضل رقاقة MediaTek Helio P95 ثمانية النواة، شاشة أمولد AMOLED، تصميم نحيف وشاحن VOOC 4.0 بقدرة ٣٠ واط وهو من أفضل تقنيات الشحن في العالم حالياً.









