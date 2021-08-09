إيجل هيلز تواصل تطوير مشاريعها الرائدة متماشيةً مع الرؤية والاستراتيجية للعقبة والأردن

الوكيل الاخباري - تتوالى إنجازات إيجل هيلز الأردن، المطور العقاري الأكبر في المملكة، واحدة تلو الأخرى، لتواصل مشاريعها العقارية متماشيةً مع الرؤية والاستراتيجية الرامية بدورها إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية في محافظة العقبة.

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وهذا بفضل الرؤية الحكيمة التي تسعى إيجل هيلز الأردن من خلالها بالنهوض بالاقتصاد الأردني وتنشيط السياحة والاستثمار في المنطقة، لتكون مقصدًا سياحيًا واستثماريًا وتجاريًا الاول على المستوى العالمي والمحلي، وخصوصًا في ضوء الإشغالات الواضحة لمختلف المرافق السياحية والفنادق على اختلافها مع عودة الحياة للقطاع السياحي تدريجيًا للعمل بكامل طاقته من جديد.



وتتبلور إنجازات إيجل هيلز التي تحققها في مشاريعها السياحية الرائدة، والتي بدورها تساهم في تطوير المنتج السياحي في العقبة بشكل يعزز تجربة السائح ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

كما تساهم إيجل هيلز من خلال هذه الإنجازات المتتالية برفد قطاع التشغيل والتدريب، إلى جانب تمكين المجتمع المحلي والارتقاء بقطاعي الاستثمار والسياحة في المنطقة.



يأتي مشروع "سرايا العقبة" الضخم على مستوى المحافظة والمملكة ليؤكد على التزام إيجل هيلز بتطوير مرافق فريدة بمستويات عالمية لسكان العقبة والقادمين إليها من داخل الأردن وخارجه من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمارية تقوم بتنفيذها.

وقد جاء المشروع كمزيجٍ متجانسٍ من المرافق والوحدات السكنية والأماكن الترفيهية تمتد على مساحة تتجاوز 634,000 متر مربع في قلب مدينة العقبة



ولتكتمل روائع سرايا العقبة، تواصل إيجل هيلز الأردن رسم عناصر المشهد السياحي الساحر الذي تصيغه بحرفيتها وبأعلى المستويات داخل سرايا العقبة مع "نادي سرايا الشاطئي" الذي يمثل وجهة ترفيهية سياحية ممتدة على شاطئ البحر الأحمر ضمن المشروع ، والذي يقصده الزوار والسياح بهدف خوض تجربة تمّكنهم من تذوق متعة الحياة وممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية وخوض المغامرات المثيرة على الشواطئ ذات الرمال الذهبية الناعمة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الآسرة وبقية المرافق السياحية المختلفة و التي كان احدثها إطلاق الشاليهات الحصرية الفاخرة في بيئة عصرية تحاكي أذواق الجميع بامتياز وتلبي مقصد كافة أفراد العائلة بمختلف أعمارهم.





وفي الوقت الذي تتمتع فيه سرايا العقبة بأجواء الراحة والاستجمام في أبهى صورها، جاءت سرايا عقبة ووتر بارك، وأول مدينة مائية في العقبة والاكبر على مستوى المملكة، التي افتتحت أبوابها رسميًا للضيوف في مطلع يوليو من هذا العام، لتأسر أفئدة الضيوف بشيء من الإثارة والمفاجآت واللحظات غير الاعتيادية. حيث تمثل المدينة إضافة نوعية جديدة تعزز المقومات السياحية لمدينة العقبة بما توفره من ألعاب وتجارب ترفيهية تلبي تطلعات العائلات والضيوف.



وقد سطرت إيجل هيلز الأردن في السنوات القليلة السابقة العديد من النجاحات التي حققتها بكل احترافية ومهنية لتكون واقعًا ملموسًا في البلاد، وشاهدًا ماثلًا على إنجازاتها البارزة والمستمرة من أجل نهضة الأردن ونموه، وتطوير قطاع السياحة الأردني ليواكب مشهد الضيافة العالمي والمحلي. وتعزز ذلك بالاستثمار في تطوير مجموعة فاخرة من الفنادق المميزة والمشاريع الحيوية في عمان منذ بدء عملياتها في المملكة، شملت فندق “الدبليو” وشقق “ذا سكاي لاين” المخدومة من فندق “الدبليو”، وفندق ورزيدنسز سانت ريجيس عمان.









إلى جانب هذا، فقد قدمت الشركة مشاريع معاصرة ومميزة غيرت الكثير في معالم الوجهة السياحية والبحرية للمملكة، ضمن مشروع سرايا العقبة منها; فندق المنارة التابع لمجموعة ذا لكشري كولكشن (ماريوت الدولية) ، بالإضافة إلى فندق "ويستن سرايا العقبة" من فئة الخمس نجوم، والذي سيتم البدء بأعمال التشطيب فيه قريباً.



ولمن يبحث عن الراحة المطلقة والجو الهادئ فلديه قرية الراحة، وهي أول مجمع سكني مخدوم في العقبة مطلّ على ساحل البحر الأحمر، ويمتزج مع الطبيعة الجبلية بمنتهى الإبداع.



يؤكد السيد عبدالله الفريحات المدير التنفيذي لشركة إيجل هيلز أن الشركة تمضي قدمًا بوعدها في تنفيذ وتسليم المشاريع المختلفة التي تتضمن علامات تجارية عالمية، والتي تزيد من رصيد محفظتها العقارية وتعيد تكوين مفهوم إستقطاب السياحة في الأردن، الأمر الذي يؤكد التزامها بمواصلة الحفاظ على مدينة العقبة في مقدمة أولوياتها كوجهة أساسية من الوجهات السياحية والترفيهية للزوار من جميع أنحاء العالم التي تصاغ فيها قواعد الضيافة.





ويضيف "الفريحات" بأن إيمان الشركة بالأردن وقيادتها الحكيمة يمثل ركيزة أساسية في استكمال مشاريعها الضخمة واستثماراتها في السوق، التي تهدف بدورها إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية بأعلى المواصفات العالمية، إضافةً إلى دعم اقتصاد البلاد في ظل ما خلفته جائحة كورونا من تبعات سلبية، وإرساء معايير جديدة للتميز والفخامة المعاصرة في كافة المكونات العقارية التي يتم تطويرها والاهتمام بإخراج كل منها بهويته الخاصة في العاصمة عمان ومدينة العقبة.

