اتفاقية تعاون بين شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية الوكيل الحصري لمكيفات AUX ومجموعة الوكيل للإعلام

الوكيل الاخباري - تعلن شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية الوكيل الحصري بالأردن لمكيفات AUX, المكيفات الاعلى نسبة بالتوفير و المتميز بالاسعاره المنافسة عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة الوكيل للإعلام.

اضافة اعلان

وذلك لضمان وصول مكيفات AUX لجميع شرائح المجتمع.

علما بأن مكيفات AUX تتمتع بعدة ميزات منها تقنية WIFI، وقدرت الجهاز على تحمل درجات حرارة متدنية تصل لغاية -15 , كما تدعم خاصية التنظيف الذاتي ودفع الهواء بأربع اتجاهات , وطارد للحشرات وذلك لاستخدام مكيفات اوكس غاز R32 الغاز الصديق للبيئة والاكثر قدرة وسرعة بالتدفئة والتبريد ويساعد ذلك صناعة الاجهزة من معدن النحاس ضد التاكل وذو العمر الافتراضي الطويل والمظهر الانيق الذي يتناسب مع الجميع .

يمكنكم زياره المعرض في عمان - دوار الواحه مقابل النعمان مول

للتواصل والاستفسار

0790322222





٠٧٩٠٣٢٢٢٢٢