 
السبت 2025-03-15 11:38 ص
 




            

        








    

        

        

            استمتع بتجربة سلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهة One UI 7 على تطبيق Try Galaxy المتوفر حالياً باللغة العربية في الأردن
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                عه
            
                

                    سامسونج
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:02 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن إتاحة تطبيق Try Galaxy باللغة العربية، ما يمنح المستخدمين الناطقين باللغة العربية الفرصة للاستمتاع بتجربة كل من سلسلة Galaxy S25 المتوافرة حالياً في الأسواق العالمية ومنها السوق الأردنية، وواجهة One UI 7 بطريقة سلسة وتفاعلية.اضافة اعلان


ومن خلال هذه الخطوة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Try Galaxy ، المنصة المبتكرة الرائدة التي تعمل كبوابة إلى عالم سامسونج المبتكر، والاستمتاع بإمكانية استكشاف وتجربة أحدث ابتكارات وميزات أجهزة سامسونج الجديدة باللغة العربية، إلى جانب التعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وقوتها التحويلية في سلسلة Galaxy S25 وواجهة One UI 7 والتفاعل معها، دون الحاجة لتغيير هواتفهم.

وقد جاءت إتاحة تطبيق Try Galaxy بالعربية في إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق دعم اللغة العربية كجزء من الالتزام بتوفير تجربة استخدام مخصصة تلبي احتياجات المستخدمين في أنحاء العالم، مع تركيز كبير على المنطقة والأسواق العربية، بما يعكس السعي نحو تعزيز الشمولية.

هذا وكانت الشركة قد أجرت خلال الفترة السابقة تحديثات مهمة وتحسينات كبيرة على تطبيقTry Galaxy، وذلك بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين لتجربة ميزات Galaxy الذكاء الاصطناعي الجديدة والحصرية. وتشمل التحديثات والتحسينات الأخيرة على التطبيق، إضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثلNow Brief التي تقدم ملخصات مخصصة لمحتويات محددة يتم تحديثها على مدار اليوم في بطاقات مختصرة، والتنقل السلس بين التطبيقاتSeamless actions ، وأوضاع البورتريه والفلاتر في الكاميرا Camera Portrait & Filters، وميزة إزالة الضوضاء الصوتيةAudio Eraser ، وتحويل الرسومات إلى صور Sketch to Image، والبحث الذكي في المعرض Gallery Search، وغير ذلك الكثير.

وللاستفادة من هذه التطورات، تدعو الشركة الزبائن لاكتشاف مستقبل ابتكارات الهواتف الذكية بأنفسهم من خلال تطبيق Try Galaxy؛ حيث يمكنهم تجربة مزايا Galaxyالذكاء الاصطناعي وسلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهةOne UI 7 باللغة العربية على هواتفهم العاملة بأنظمة التشغيل iOS أو أندرويد.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لبر
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            لخفض الكوليسترول- 6 مشروبات تناولها في رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ؤس
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            5 طرق لخفض مستويات الكورتيزول دون أدوية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الصين: إطلاق قمرين اصطناعيين جديدين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                عه
                            
                    
                    

                        
                            أخبار الشركات
                        
                        
                            استمتع بتجربة سلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهة One UI 7 على تطبيق Try Galaxy المتوفر حالياً باللغة العربية في الأردن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ننن
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            غناء أمام قبر مصطفى فهمي.. فيديو غريب يثير ضجة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                سبائك ذهبية
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            رقم تاريخي جديد لأسعار الذهب في الأردن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                لبلب
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            شاهد رحمة أحمد تنهار في 'رامز أيلون مصر'
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة