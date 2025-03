استمتع بتجربة سلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهة One UI 7 على تطبيق Try Galaxy المتوفر حالياً باللغة العربية في الأردن

11:02 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن إتاحة تطبيق Try Galaxy باللغة العربية، ما يمنح المستخدمين الناطقين باللغة العربية الفرصة للاستمتاع بتجربة كل من سلسلة Galaxy S25 المتوافرة حالياً في الأسواق العالمية ومنها السوق الأردنية، وواجهة One UI 7 بطريقة سلسة وتفاعلية.





ومن خلال هذه الخطوة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Try Galaxy ، المنصة المبتكرة الرائدة التي تعمل كبوابة إلى عالم سامسونج المبتكر، والاستمتاع بإمكانية استكشاف وتجربة أحدث ابتكارات وميزات أجهزة سامسونج الجديدة باللغة العربية، إلى جانب التعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وقوتها التحويلية في سلسلة Galaxy S25 وواجهة One UI 7 والتفاعل معها، دون الحاجة لتغيير هواتفهم.



وقد جاءت إتاحة تطبيق Try Galaxy بالعربية في إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق دعم اللغة العربية كجزء من الالتزام بتوفير تجربة استخدام مخصصة تلبي احتياجات المستخدمين في أنحاء العالم، مع تركيز كبير على المنطقة والأسواق العربية، بما يعكس السعي نحو تعزيز الشمولية.



هذا وكانت الشركة قد أجرت خلال الفترة السابقة تحديثات مهمة وتحسينات كبيرة على تطبيقTry Galaxy، وذلك بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين لتجربة ميزات Galaxy الذكاء الاصطناعي الجديدة والحصرية. وتشمل التحديثات والتحسينات الأخيرة على التطبيق، إضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثلNow Brief التي تقدم ملخصات مخصصة لمحتويات محددة يتم تحديثها على مدار اليوم في بطاقات مختصرة، والتنقل السلس بين التطبيقاتSeamless actions ، وأوضاع البورتريه والفلاتر في الكاميرا Camera Portrait & Filters، وميزة إزالة الضوضاء الصوتيةAudio Eraser ، وتحويل الرسومات إلى صور Sketch to Image، والبحث الذكي في المعرض Gallery Search، وغير ذلك الكثير.



وللاستفادة من هذه التطورات، تدعو الشركة الزبائن لاكتشاف مستقبل ابتكارات الهواتف الذكية بأنفسهم من خلال تطبيق Try Galaxy؛ حيث يمكنهم تجربة مزايا Galaxyالذكاء الاصطناعي وسلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهةOne UI 7 باللغة العربية على هواتفهم العاملة بأنظمة التشغيل iOS أو أندرويد.