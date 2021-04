استمتع بجميع أنواع الموسيقى والإيقاعات مع تطبيق Huawei Music وسمّاعات HUAWEI FreeBuds 4i

الوكيل الاخباري - لطالما كانت الموسيقى من الأمور المهمة في حياتنا اليومية. وعن قصد أو عن غير قصد، يمكن أن تساهم نوعية الأنغام التي نستمع إليها في إثارة مشاعرنا أو تهدئتنا أو حتى تحفيزنا لإنجاز المزيد من العمل.

لذا يوجد إقبال دائم على المنتجات الصوتية وخدمات الموسيقى التي تقدم تجربة موسيقية غير مسبوقة.

لكل تلك الأسباب، فإنّ هواوي، لا تمتلك فقط مجموعة من المنتجات الصوتية الرائعة، ولكنها تقدم أروع الأغاني والأنغام من خلال تطبيقها المميز HUAWEI Music، والإضافة الأحدث في هذه المجموعة سمّاعات HUAWEIFreeBuds 4i، التي لا توفر صوتاًعالي الجودة فحسب، ولكنها عند ربطها بالتطبيق، ستمنح المستخدم تجربة موسيقية غامرة لا تضاهى.

عند شراء سمّاعاتHUAWEI FreeBuds 4i، ستحصل أيضًا على اشتراك HUAWEI Music VIP لمدة ثلاثة أشهر مجاناً كمكافأة إضافية حتى تتمكن من الاستمتاع بصوت عالي الجودة مع جميع نغماتك وأغانيك المفضلة.





سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مع تطبيق HUAWEI Music



يكمن سر جودة صوت سماعات HUAWEIFreeBuds 4i في المكونات المخصصة المدمجة في هيكلها الصغير. والجزء الرئيسي من هذه المكونات هو المحرك الديناميكي الكبير بقياس 10 مم الذي يسمح بمدى أوسع للسعة الصوتية عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات الصوتية الشاملة.

والجزء الآخر هو الضبط الفعلي من فرق هواوي المتخصصة التي عملت على تحسين مكونات سماعة الأذن لتناسب موسيقى البوب، مما يضمن دقة ووضوح جميع التفاصيل، سواء كانت من الآلات أو الإيقاعات أو الأصوات.

ونجحت هواوي في تحقيق ذلك من خلال اهتمامها المتقن بالتفاصيل، عبر محاكاة أنواع مختلفة من الموسيقى والسيناريوهات. وباستخدام الأدوات الرقمية لضبط جودة الصوت، يتحكم خبراء الصوت في هواوي بالصوت بشكل أفضلخلال مرحلة التصميم للحصول على أداء صوتي مثالي تم اختباره جيدًا بإجراء بحث مكثف لضمان جودة صوت من الطراز الأول.

ويشمل هذا الضبط أيضاً صوتًامحسّنًا وتقليل تشوه مستوى الصوت والتصوير الواقعي، ما يثمر عن سمات صوتية متوازنة.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزات، ما عليك سوى تحديد المؤثر الصوتي الخاص الذي تريده عبر تطبيق HUAWEIMusic، مما يجعل الاستمتاع بصوت عالي الجودة أمرًاسهلًا ومريحًا.









التأثيرات الصوتية لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i عبر تطبيق HUAWEI Music



لكن ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للمستخدم؟ لنأخذ على سبيل المثال عددًا قليلًا من "ريمكسات" الموسيقى الرائعة والحماسية المتوفرة علىHUAWEI Music، مثل Enzo by DJ Snake أو Why Do You Lie To Me by Topic أو Love Myself by Hailee Steinfeld، والتي تتسم بإيقاعات قوية وموسيقى سريعة وتفاصيل مختلفة لا يمكن تفويتها.

بفضل قدراتها الصوتية عالية الجودة، أصبح الاستماع إلى هذه الأغاني تجربة غامرة للغاية حيث ستتمكن من سماع كل نبضة وصوت ونغمة بشكل مثالي.

حتى أثناء الاستماع إلى أغنية That’s What I Like لـبرونو مارس، يمكنك الاستمتاع بمزيج صوتي متوازن للغاية مع امتداد طبقة علو الصوت بشكل رائع، وستمنحك الطبول إحساس موسيقى الثمانينيات وهي الأجواء المقصودة من الأغنية.

بشكل عام، يمكنك أيضًا الحصول على نطاق صوت واسع مع تحديد دقيق. تم التحكم أيضًا في الأصوات في أغنية Empire من شاكيرا عند منتصف طبقة علو الصوت مع دقة كاملة ووضوح يجعلان الاستماع إليها لفترات طويلة ممتعًا.

ولكن هذا ليس كل شيء، يمكنك أيضًا اختيار نغمات أكثر كلاسيكية وتناغمًا، مثلHallé Orchestrafrom the Hallé Encore! Album أو ألبوم Classical Gold - 25 Favourites الذي يحتوي على موسيقى كلاسيكية مثل Mozart/Mantovani Orchestra، ويمكنك الجلوس والاستمتاع بكل جزء من تلك المقطوعات كما أريد لها أن تكون، مع كل التفاصيل الدقيقة للآلات الموسيقية، وربما ستكتشف شغفًا جديدًا بالموسيقى الكلاسيكية.







تطبيق HUAWEI Music على HUAWEI Mate 40 Pro



هل تتساءل من أين يمكنك الحصول على هذه الأغاني الرائعة؟ الأمر بسيط للغاية، ما عليك سوى فتح تطبيق HUAWEI Music والبحث عنHUAWEIFreeBuds 4i، وستحصل على قائمتين للموسيقى مليئتين بالمقاطع الصوتية الرائعة.

ستمنحك إحدى القوائم أفضل ريمكسات الأغاني، بينما تزوّدك الأخرى بأفضل السيمفونيات.







عند استخدام تطبيق HUAWEIMusic مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، يمكنك أيضًا الحصول على مجموعة واسعة من خيارات المؤثرات الصوتية، منها التأثيرات الصوتية Kirin التي تتوافق مع أجهزة هواوي الصوتية بشريحة Kirin لمحاكاة المزيد من التفاصيل في الوضع الرقمي و3D Surround الذي يستعيد الإحساس بالمساحة والتوجيه لمجال الصوت ثلاثي الأبعاد لأقصى قدر من الانغماس في الموسيقى، والتأثيرات الصوتية HiFi للحصول على تجربة صوت أكثر افتراضية وتأثيراتMega Bass لتعزيز تأثيرات طبقة الجهير لتحاكي مكبرات الصوت، وتأثيرات Choral لإبراز الأصوات البشرية وتأثيرات Nostalgic للأصوات الكلاسيكية الدافئة وتأثيرات Concerts وغيرها... جميعها يمكن اختيارها بسهولة بنقرة بسيطة.



لم يعد الاستماع إلى موسيقى عالية الجودةأمرًاصعبًاأو معقدًالكن الجزء الصعب الوحيد الذي قد تواجهه هو اختيار الأغنية المناسبة. والصوت عالي الجودة من سماعاتHUAWEIFreeBuds 4iأمر مضمون، مما يعني أنه بغض النظر عن الأغنية التي تختارها، يمكنك الاستمتاع بها بشكل مثالي.

وفي الوقت نفسه، عندما يتعلق الأمر باختيارات الأغاني، فإن تطبيق HUAWEIMusic يحتوي على جميع الأغاني والمقطوعات المذكورة أعلاه وأكثر، مما يمنحك مكتبة ضخمة من الأغاني وخيارات غنية ومتنوعة، لتنتقي ما تريد حسب حالتك المزاجية أو السيناريو المحيط بك، أو ببساطة تستمع إلى الموسيقى التي تحبّ.



تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i حاليًا للطلب المسبق في الأردن بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير.

لا تتردد بحجز نسختك الآن عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، واستمتع بتجربة صوتية غامرة.