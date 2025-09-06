السبت 2025-09-06 10:21 م
 

بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة

السبت، 06-09-2025 09:56 م

الوكيل الإخباري-    دعت رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية الغرايبة، زوار المنطقة والأماكن السياحية في لواء بني كنانة من المتنزهين إلى الالتزام بالمحافظة على بيئة المناطق السياحية.

وقالت الغرايبة إن البلدية تستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار في نهاية كل أسبوع، ما يتطلب القيام بحملات نظافة شاملة ودورية في كافة مناطق البلدية، مشيرة الى أن البلدية حريصة على إبقاء المنطقة نظيفة وخالية من الأوساخ، نظرا لأهميتها السياحية .

 
 
