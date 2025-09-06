بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة

الوكيل الإخباري- دعت رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية الغرايبة، زوار المنطقة والأماكن السياحية في لواء بني كنانة من المتنزهين إلى الالتزام بالمحافظة على بيئة المناطق السياحية.

