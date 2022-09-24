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السبت، 24-09-2022 01:19 م

استمتع بمتابعة مبارياتك المفضلة ونتائجها مع خاصية التنبيهات الرياضية في تلفزيونات إل جي الذكية

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الوكيل الإخباري - في خطوة جديدة تثبت فيها تفوقها وريادتها في الذكاء الاصطناعي، تدعم شركة إل جي إلكترونيكس تلفزيوناتها التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بتطبيق Sports Alert/ التنبيهات الرياضية بهدف توفير تجارب مشاهدة رياضية لا تُنسى.

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ويتيح Sports Alert المتوفر على تلفزيونات "إل جي" بدءاً من تلفزيوناتOLED الحائزة على العديد من الجوائز إلى أجهزة تلفزيون QNED Mini LED، وتلفزيونات NanoCell، بالإضافة إلى تلفزيونات UHD 4K Smart أيضاً، لعشاق الرياضة متابعة فرقهم ورياضاتهم المفضلة، حيث يمكنهم تلقي التنبيهات ببدء المباريات ، وإحراز الأهداف في الوقت الفعلي والنتائج النهائية حتى أثناء مشاهدة محتوى آخر، كما يمكنهم أيضاً التحقق بسهولة من المباريات القادمة لفريقهم والمعلومات الرئيسية الأخرى. 


كما يمكن للمستخدمين اختيار فرقهم المفضلة في مختلف الألعاب الرياضية - كرة القدم وكرة السلة والبيسبول وما إلى ذلك لتلقي التحديثات التلقائية في بداية المباريات، وعند تسجيل الأهداف وحتى عند انتهاء المباراة، حيث يتم عرض المعلومات فوق البرنامج الذي يتم بثه على الشاشة عبر نافذة مخصصة للتنبيهات.


وقال المدير التنفيذي لشركة إل جي المشرق العربي، يونغ هاك جونغ:" تضع إل جي عملائها دوماً في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى فهم احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال تسخير إمكانياتها وريادتها في مجال الأجهزة الالكترونية والذكاء الاصطناعي والعمل على رفع مستوى منتجاتها بميزات تقنية عالية لجعل حياتهم أسهل".


وأضاف: "اليوم نوفر لعملائنا من عشاق ومحبي الرياضات المختلفة خاصية التنبيهات الرياضية التي ستسمح لهم بمتابعة رياضاتهم المفضلة وتحديد كافة البطولات والفرق الرياضية التي يريدون متابعتها، دون تفويت لأي لحظة مهمة، وما عليهم بعد القيام بالإعدادات اللازمة سوى الجلوس والاسترخاء والسماح لميزة إل جي بإبقائهم على اطلاع بالرياضات التي تهمهم كثيراً".

 

 









 




 

 


 

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