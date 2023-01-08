"الأميرة سمية للتكنولوجيا" تحرز المركز الأول في مسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022

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فاز طلبة من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ضمن الفريق الأردني المشارك في مسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 بنسختها السادسة، بالمركز الأول، والتي أقيمت في مدينة مسقط سلطنة عُمان بمشاركة 19300 طالبا وطالبة من 472 جامعة في مختلف التخصصات والمجالات يمثلون 11 دولة من الشرق الأوسط وآسيا.وتكون الفريق الفائز بالمركز الأول من الطلاب اوس الريان وحمزة الزبيدي من الجامعة، والطالب يزن الشنيك من جامعة اليرموك، بإشراف الدكتور عمار عودة.وهنّأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة الطلبة الفائزين مشيدة بقدراتهم ومثابرتهم، مباركة للجامعة منجزها الذي يؤكد على حضورها إقليميا وعالمياً.مشيرة سموها إلى انتهاج كل ما يحقق للجامعة التميز والتقدم.وقالت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أن هذا التفوق على المستوى الاقليمي يعكس كفاءة الطلبة وتميز البرامج المطروحة في الجامعة، و التي تصقل مهارات الطلبة العلمية والعملية، وتحفز فيهم روح التنافس، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المكانة الرفيعة في كافة المجالات ومنها مسابقات البرمجة العالمية بكل أنواعها ومستوياتها.وأشار عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف أحمد، أن المسابقة ركزت هذا العام على التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتخزين البيانات والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والشبكات.ويذكر أن فريقا من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في الجامعة، قد أحرز مؤخراً المركز الأول في البطولة الافريقية العربية للبرمجيات وطرق الحلّ المنهجي لطلاب الجامعات بفئة المتقدمين ACPC 2022 في دورتها الخامسة والعشرين، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 145فريقًا من طلاب الجامعات من 25 دولة عربية وإفريقية، جرى اختيارهم من بين أكثر من 3775 فريقًا شاركوا في التصفيات قبل النهائية.