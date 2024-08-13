البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول "المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي"

وشمل الملتقى الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتعمقة من قبل المصارف المركزية والتجارية على حد سواء، من ضمنها مبادئ وأساسيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الخدمات المالية، وكيفية تطبيقها وتسليط الضوء على التحديات المصرفية، وتقييم آثار مخاطر المناخ باستخدام التحليلات المتقدمة وإدارتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى جلسة حول دمج المعايير البيئية في الممارسات المالية، والحلول التكنولوجية في تقييم المخاطر البيئية والمجتمعية والحوكمة ومناقشة الفرص والتحديات. وقد تطرق المنتدى إلى التجربة الأردنية في التمويل الأخضر، كما تناولت الجلسة الختامية مستقبل إدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية. وضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من رؤساء وحدات الاستدامة والESG في المصارف وغيرهم من الخبراء والمحللين والمستشارين في هذا المجال.
وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية، ومواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات والقوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بإدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي والامتثال بالتوصيات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
البوليفارد ومؤسسة الحسين للسرطان يوحدان جهودهما لتعزيز التوعية بأهمية برنامج "تأمين رعاية" لعلاج السرطان
-
محفظة Samsung Wallet تُقدِّم حلولاً ذكية للمقيمين والزوار في فرنسا
-
الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يفتتح معرض الخط العربي - صور
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز على أرضه في رالي فنلندا
-
للعام الثالث على التوالي مركز ابتكار البنك العربي ضمن "أفضل مختبرات الابتكار المالية العالمية للعام 2024"
-
قوة السرد القصصي الرقمي في الاتصال التسويقي المتكامل
-
"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح "The Galaxy Lounge" في معرضها الكائن في عبدون بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين
-
كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل تطبيق بنكي في الأردن 2024" من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine