البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول "المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي"

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الوكيل الإخباري- شارك البنك العربي مؤخراً كراعي استراتيجي لفعاليات منتدى "المعايير البيئية والاجتماعية و الحوكمة في القطاع المالي"، والذي أقيم في فندق انتركونتيننتال – عمان تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس. وقد تم تنظيم المنتدى من قِبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن. وشهد المنتدى حضوراً واسعاً من المصرفيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الأعمال والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها بهدف مناقشة المحاور الهامة في هذا المجال وتعزيز مبادئ وأساسيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الوسط المصرفي وكيفية تطبيقها ودمجها في الخدمات المالية.

وشمل الملتقى الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتعمقة من قبل المصارف المركزية والتجارية على حد سواء، من ضمنها مبادئ وأساسيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الخدمات المالية، وكيفية تطبيقها وتسليط الضوء على التحديات المصرفية، وتقييم آثار مخاطر المناخ باستخدام التحليلات المتقدمة وإدارتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى جلسة حول دمج المعايير البيئية في الممارسات المالية، والحلول التكنولوجية في تقييم المخاطر البيئية والمجتمعية والحوكمة ومناقشة الفرص والتحديات. وقد تطرق المنتدى إلى التجربة الأردنية في التمويل الأخضر، كما تناولت الجلسة الختامية مستقبل إدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية. وضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من رؤساء وحدات الاستدامة والESG في المصارف وغيرهم من الخبراء والمحللين والمستشارين في هذا المجال.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية، ومواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات والقوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بإدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي والامتثال بالتوصيات والممارسات الفضلى في هذا المجال.



