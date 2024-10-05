 
السبت 2024-10-05 07:49 م
 

البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية
البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية
السبت، 05-10-2024 06:47 م
الوكيل الإخباري-   شارك البنك العربي مؤخراً كراعي رئيسي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني والستين والعربي السابع والأربعين للمتداولين بالأسواق المالية، والذي أقيم في فندق حياة ريجينسي أيلة في مدينة العقبة تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل الشركس. وقد تم تنظيم المؤتمر من قِبل جمعية المتداولين بالأسواق المالية في الأردن حيث شهد حضوراً واسعاً من أبرز المحللين والخبراء العالميين والعرب والأردنيين من ذوي الاختصاص في مجال التداول المالي.اضافة اعلان

 
وشمل المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة، من ضمنها مناقشة التضخم وأسعار الفائدة العالية، والتغير المناخي والتمويل الأخضر، وإدارة المخاطر المصرفية وغيرها من المواضيع التي تهم المؤسسات المشاركة. كما يعد المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات مع نخبة من المصرفيين والماليين العرب والأجانب من مختلف الدول.
 
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والمالية والاقتصادية، ومواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات الاقتصادية
 
gnews

أحدث الأخبار

البازار الخيري الستين للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى بازار السلك الدبلوماسي السنوي الخيري الستين لمبرة أم الحسين

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

المحامي محمد عصام الباطية

مناسبات تهنئة وتبريك بمناسبة الخطوبة للمحامي محمد عصام الباطية

البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

مجلس الوزراء

أخبار محلية تعيين خالد الدُّغمي رئيساً لديوان التَّشريع والرَّأي

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: الاحتفال بيوم المعلم تكريم لجنود العلم الحقيقيين

إيمانويل ماكرون

فلسطين ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة للقتال في غزة

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت



 


الأكثر مشاهدة