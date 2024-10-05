البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

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الوكيل الإخباري- شارك البنك العربي مؤخراً كراعي رئيسي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني والستين والعربي السابع والأربعين للمتداولين بالأسواق المالية، والذي أقيم في فندق حياة ريجينسي أيلة في مدينة العقبة تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل الشركس. وقد تم تنظيم المؤتمر من قِبل جمعية المتداولين بالأسواق المالية في الأردن حيث شهد حضوراً واسعاً من أبرز المحللين والخبراء العالميين والعرب والأردنيين من ذوي الاختصاص في مجال التداول المالي. اضافة اعلان





وشمل المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة، من ضمنها مناقشة التضخم وأسعار الفائدة العالية، والتغير المناخي والتمويل الأخضر، وإدارة المخاطر المصرفية وغيرها من المواضيع التي تهم المؤسسات المشاركة. كما يعد المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات مع نخبة من المصرفيين والماليين العرب والأجانب من مختلف الدول.



وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والمالية والاقتصادية، ومواكبة أحدث المستجدات على صعيد السياسات الاقتصادية