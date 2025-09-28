البنك العربي راعٍ بلاتيني حصري لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025

الوكيل الإخباري- قدم البنك العربي مؤخراً رعايته البلاتينية الحصرية لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 والذي أقيم في عمان بتنظيم من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجمعية البنوك في الأردن.

وحضر الحدث مجموعة من قادة البنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، الى جانب ممثلين عن القطاع المالي والمصرفي، ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين بهدف بحث مستقبل الصناعة المالية الرقمية وتبادل الخبرات حول أحدث الاتجاهات العالمية.



وتشكل رعاية البنك العربي للمهرجان تجسيداً لدوره الريادي والتزامه بدعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.



وتضمن المهرجان الذي عقد على مدار يومين، مجموعة من الجلسات الحوارية وورشات العمل شملت العديد من المواضيع مثل مستقبل المدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، و قضايا الأمن السيبراني وحماية المستهلك، الى جانب مشاركة التوقعات العالمية والاتجاهات المتوقعة نحو المستقبل، وكيفية ربط الأسواق الإقليمية واستغلال المواهب وتشكيل القوى العاملة، ودور النساء في قيادة ثورة التكنولوجيا المالية، ومشاركة بعض الرؤى لتوقع مستقبل هذا القطاع عالمياً.