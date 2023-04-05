البنك العربي يساهم في دعم الاسر العفيفة ضمن حملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الوكيل الإخباري - ساهم البنك العربي في دعم حملة "رمضان بالخير غير2023 " التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للوصول الى أكثر من 2000 مستفيد من خلال توزيع وجبات إفطار للصائمين من الاسر العفيفة في محافظة العاصمة.

وقد جاءت مشاركة البنك في هذه الحملة في إطار مبادراته على صعيد المسؤولية المجتمعية.

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حيث شارك فريق من متطوعي البنك في تجهيز وجبات الافطار والمساعدة في تحضيرها وتوزيعها وايصالها إلى الصائمين من الأسر العفيفة في بيوتهم، بهدف جمع العائلة على مائدة واحدة.

وقال عطوفة أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: "يعتبر البنك العربي من الداعمين الاستراتيجيين لدينا في الهيئة ويساهم في دعم العديد من البرامج التي ننفذها، حيث كان البنك العربي من أول الجهات المتبرعة لبرنامج رمضان بالخير غير 2023، ونثمن دوره الداعم على مدار العام".



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.