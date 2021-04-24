البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان الفضيل

الوكيل الاخباري - انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي والقيم التي يحث عليها شهر رمضان الفضيل وفي إطار التعاون القائم بين البنك العربي وتكية أم علي، واصل البنك العربي مساهمته في دعم برامج تكية أم علي خلال الشهر الفضيل.

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حيث قامت تكية أم علي ومنذ بداية شهر رمضان بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المعتمدة، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار الساخنة مباشرة لمنازل الأسر المحتاجة ومن خلال الجمعيات الشريكة لتكية أم عليبدلاً عن موائد الرحمن التي اعتادت تكية أم علي إقامتها يومياً في مقرها الرئيسي في العاصمة عمّان وذلك استجابةً للتوجيهات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء وحفاظاً على صحة وسلامة الأسر المحتاجة.



وفي إطار هذه المبادرة قام البنك العربي بالتبرع بما مجموعه 2270 وجبة إفطار ساخنة تم توزيعها على عدد من الأسر المحتاجة في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء، بالإضافة لتبرعه بطرود غذائية تم توزيعها على الأسر المنتفعة من برامج تكية أم علي في محافظة عجلون خلال الشهر الفضيل، ليصل عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 2614 فرد.



من جانبه عبّر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، عن تقديره للدور المتميز الذي يلعبه البنك العربي وأعرب عن تقديره للدعم المستمر لبرامج الدعم الغذائي المستدام قائلاً: "استمر تعاوننا مع البنك العربي لسنوات عدة، ويسرّنا دعمه لعمليات تكية أم علي خلال الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة حالياً، حيث أنه من المهم إدراك أهمية إيصال الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في المملكة وخاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وخلال شهر رمضان المبارك.

ويؤكد هذا الدعم على إيمان البنك العربي برؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول لأردنٍ خال من الجوع."



وتباشر تكية أم علي في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام والتي تحتوي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر الفضيل.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال قنوات البنك الإلكترونية والتي تضم الصرافات الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.