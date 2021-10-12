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الثلاثاء، 12-10-2021 08:04 م

البوتاس العربية تحصل على جائزة أفضل منتج أردني في قطاع الصناعات الكيمائية والبلاستيكية

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الوكيل الاخباري - في إنجاز آخر يضاف لسلسلة إنجازاتها، حصلت شركة البوتاس العربية على جائزة أفضل منتج أردني في قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية، عن قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل والأسمدة – فئة الصناعات الكبيرة، التي أطلقتها نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الهندسة الكيميائية الأردني الدولي التاسع المدمج الذي عقد اليوم الثلاثاء في فندق الرويال- عمّان.

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وافتتح المؤتمر برعاية رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وبمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وعالمية أبرزها، الجزائر وبلجيكا وكندا والإمارات ومصر وقطر وأمريكا وبريطانيا وغيرها من البلدان.
وحصلت "البوتاس العربية" على هذه الجائزة بناء على تقييم لجنة الجائزة المشكلة من نقابة المهندسين والقطاعين العام والخاص، واستيفاء الشركة للأسس والمعايير الموضوعة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية لمثل هذه الجوائز، التي تهدف إلى تسليط الضوء على جودة المنتجات الأردنية وتميزها ورعاية الأعمال ذات السمة الإبداعية والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.


وحققت شركة البوتاس العربية خلال السنوات القليلة الماضية، قفزات نوعية  على كافة أصعدتها التشغيلية بفضل الخطط المحكمة التي وضعتها الإدارة التنفيذية والقائمة حول تدعيم أسس العمليات الرئيسية المسؤولة عن الإنتاج الحالي للشركة، ووضع برامج لضبط كلف الإنتاج وترشيد النفقات ودراسة التوسع في الإنتاج من خلال مشاريع مختلفة، إذ حظي تنوع المنتجات بنصيب من اهتمام الإدارة التي عملت على تعزيز جودة منتجات الشركة وإنتاج أصناف جديدة مثل البوتاس الحُبيبي الأحمر الذي صُدرت منه أول شحنة في عام 2019، بعد أن أثبت أنه الأفضل عالمياً طبقاً للفحوص المخبرية وكذلك بشهادة ممثلي الشركات المسوقة للبوتاس الحبيبي الأحمر في البرازيل، وسوق أمريكا اللاتينية، إضافة لأسواق مهمة في آسيا مثل السوق التايلندي والفيتنامي، وغيرها من الأسواق العالمية.

 



 




 

 


 

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