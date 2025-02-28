 
الجمعة 2025-02-28 10:24 م
 

" البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الجمعة، 28-02-2025 08:56 م

الوكيل الإخباري-   يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية،
 وجميع العاملين في الشركة  برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،

اضافة اعلان


 وبهذه المناسبة المباركة، نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالته وسمو ولي عهده والأسرة الهاشمية  بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من التقدم والرفعة، في ظل قيادته الحكيمة، التي تواصل مسيرتها في تعزيز نهضة الأردن وعلو شأنه بين الأمم. 


كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق للشعب الأردني الطيب المزيد من الخير والنماء، وللأمتين العربية والإسلامية السلام والرخاء.
وكل عام وأنتم بخير

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب يوبخ زيلينسكي خلال مواجهة كلامية حادة في المكتب البيضاوي

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية

واتساب

عربي ودولي عطل عالمي يضرب واتساب

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية "الخدمات الطبية" تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

اربد

أخبار محلية إربد: ورشة عمل بشأن المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار الشركات " البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

بورصة عمان

اقتصاد محلي انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين



 




الأكثر مشاهدة