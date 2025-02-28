" البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وجميع العاملين في الشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
وبهذه المناسبة المباركة، نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالته وسمو ولي عهده والأسرة الهاشمية بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من التقدم والرفعة، في ظل قيادته الحكيمة، التي تواصل مسيرتها في تعزيز نهضة الأردن وعلو شأنه بين الأمم.
كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق للشعب الأردني الطيب المزيد من الخير والنماء، وللأمتين العربية والإسلامية السلام والرخاء.
وكل عام وأنتم بخير
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