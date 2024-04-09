الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 07:48 م

البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

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الوكيل الاخباري- يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة برفع أطيب التهاني والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأردن وشعبه، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والرفعة والبركات، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار.اضافة اعلان


وكل عام وأنتم بخير.

 




 

 


 

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