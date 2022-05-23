الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج يزور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعقد محادثات مع مديري سامسونج التنفيذيين في المنطقة

الوكيل الإخباري - تماشياً مع جهود سامسونج للإلكترونيات للتنسيق المستمر مع الأسواق العالمية بشأن استراتيجيات النمو وأحدث اتجاهات الصناعة، وحرصها على إلقاء المزيد من الضوء على المنتجاتالتي تم اطلاقها والإنجازات البارزة، قام تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة، بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث التقى كبار المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأسواق سامسونج، في دولة المغرب.

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وأشاد تي إم روه خلال الزيارة بالإنجازات التي حققتها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم الهواتف المحمولة، بما في ذلك القفزة الكبيرة في مبيعات سلسلة S22 ورؤيتها للاستدامة.



وفي تعليقه على ذلك، قال تي إم روه: "تتمثل رؤيتنا في تحقيق الريادة عندما يتعلق الأمر بابتكار تجارب الهاتف المحمول الجديدة، ويعتبر نجاح سلسلة جالكسي S22 دليلاً حياً على هذا الالتزام.

ويعزى الفضل في ذلك إلى اتباعنا نهجاً يركز على المستخدمين في الابتكار، حيث نحرص على الاستماع إلى آرائهم، ونقدر ملاحظاتهم، ونقوم بتوظيف كل ذلك لابتكار أجهزة لإثراء حياتهم بطرق هادفة".

وتعليقاً على الإطلاق الناجح لسلسلة S22 مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال أليكس ليم، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تنمو أعمال الهواتف الذكية في الشرق الأوسط كل عام،وتحرز هواتف S22مبيعات جيدة.

ونعرب عن امتناننا لاستجابة عملائنا، الأمر الذي انعكس على أداء المبيعات التي فاقت 25%مقارنة مع سلسلةS21. ومع ذلك، فإن إرضاء العملاء في الشرق الأوسط والمغرب يعتبر أهم بكثير من المبيعات".



وكانت سامسونج قد أعلنت أيضاً عن رؤية الاستدامة في الآونة الأخيرة، وقال تي إم روه: "لا يمكننا دفع حدود التكنولوجيا من دون إدراك تأثير ما نقوم به على العالم من حولنا. ومن خلال رؤيتنا للاستدامة تحت عنوان: "جالكسي من أجل الكوكب"، تضع سامسونج التأثير البيئي الإيجابي في صميم ابتكاراتها.

وتمثل سلسلة جالكسي S22 خطوة حاسمة في هذه الرحلة، باعتبار هاتفS22 أول هاتف ذكي يشتمل على بلاستيك معاد تدويره،ومرتبط بالمحيط،لتصنيعه من شباك الصيد المهملة.

وواصلنا استخدام هذا النوع من البلاستيك ضمن المكونات الرئيسية لسلسلة جالكسي للأجهزة اللوحية S8 وسلسلة جالكسي Book 2 Pro ".