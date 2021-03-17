الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يؤكد على العمل الجاد لخدمة حاضر الأردن ومستقبله

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

نقابة المطاعم لـ الوكيل : خدمة الدليفري ستتوقف خلال الحظر الشامل

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 10:39 ص

الرفاعي يعرضُ تجربة جامعة الأميرة سمية في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

WhatsApp Image 2021-03-16 at 7.55.50 PM


الوكيل الاخباري - أرجعَ رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي سببَ الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل إلى توسع التعليم الجامعي، كماً ونوعاً في غير اتجاهه الصحيح، دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية لأسواق العمل، أو الالتفات إلى سرعة تغيّرها. 

اضافة اعلان

وأكد الرفاعي خلال ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي نظمتها مكتبة الجامعة الأردنية برعاية رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة ومشاركة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عبدالله عبابنة والمهتمين أن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لا تعاني من هذه الفجوة، إذ أنها توائم بين التخصّصات التي تطرحها، وحاجة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأن 90% من خريجي الجامعة يجدون فرصة عمل في الأشهر الستة الأولى من تخرجهم، وأن بعض خريجيها يديرون شركات كبرى داخل وخارج الأردن. 


 وبيّن الرفاعي في الندوة التي أدارها مدير المكتبة الدكتور مجاهد الذنيبات وحضرها أعضاء من الهيئة التدريسية أن الجامعة وبتوجيه من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها تسير وفق استراتيجية تواكب التغيرات العالمية وتراعي مستجدات الأسواق، وتولي إكساب المهارات العملية لطلبتها أولوية قصوى.


 وخلال عرضه لبعض الإجراءات العملية التي من شأنها أن تقيم جسورا مع الصناعة والتشبيك مع جامعات ومؤسسات مرموقة قال الرفاعي إن الجامعة تحرص سنوياً على عقد مؤتمر وطني تحت عنوان "المواءمةُ بينَ البرامجِ الدراسية ومتطلباتِ سوق العمل"، تتلقى منه التغذية الراجعة لتطوير مناهجها وبرامجها التدريبية، وإن لديها لجاناً استشارية من أصحاب الشركات والصناعيين يمدونها بالمشورة المناسبة في اختيار التخصصات وتطوير الخطط الدراسية بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، كما وأنها تنظم معرضا وظيفيا سنويا ومعرضا لمشاريع التخرج للطلبة لاطلاع أصحاب العمل على إبداعاتهم.


 وأضاف الرفاعي أن 56% من تخصصات الجامعة فريدة من نوعها على المستوى المحلي، وأن الجامعة تعمل على استقطاب خبراء لإعطاء محاضرات في كافة التخصصات، كما وأنها تركّز على طريقة التعليم القائم على المشاريع في نسبة عالية من المساقات.


 ويُشار إلى أن الجامعة أنشأت مكتباً للإرشاد الوظيفي وناديا لخريجيها، لمساعدة الطلبة أثناء الدراسة الحصول على فرص تدريب بأماكن مميزة، وفرص عمل بعد التخرج، ولديها برنامج شهري لاستضافة مبدع من خريجي الجامعة لعرض قصة نجاحه، وأنها من خلال مركز التدريب تقدم دورات لطلبتها في مهارات الاتصال، إدارة الوقت، وحل المشكلات، والتسويق الإلكتروني، ودروات سيسكو، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
521326_333220820130044_1183591609_n

ذا ألكمست لاب يواصل نشاطاته التفاعلية عن بُعد

10

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تقدم عرضا خاصا بمناسبة عيد الأم على سوناتا هايبرد الجديدة

حملة اربح ذهب 2

مع اقتراب حلول شهر رمضان المُبارك كارفور الأردن تُطلق حملة "اربح ذهب"

Yamaha Logo-05

ياماها.. الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية تصل إلى الأردن وتنضم إلى عائلة المركزية

GetAttachment (1)

السوق المفتوح يقدم لك أفضل أثاث غرف نوم الأطفال المناسبة لك

Huawei Image 15-03-2021

عروض مميزة على منتجات هواوي لتكون خيارًا رائعًا للأمهات في عيدهنّ

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-03-11 at 3.09.00 PM

جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا والسفارة السيرلانكية تبحثان آفاقاً للتعاون المشترك

WhatsApp Image 2021-03-06 at 5.02.19 PM

الرفاعي يطرحُ سيناريو لتميّز الجامعات الأردنية عالمياً

WhatsApp Image 2021-02-22 at 5.53.05 PM

التّشبيك بين الأكاديميا والصناعة عنوان للقاء رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بشركات وازنة في سوق العمل