السالم: ارتفاع صافي أرباح كابيتال بنك النصف سنوية إلى 24 مليون دينار ولتصل الى 43 مليون دينار

الوكيل الاخباري -

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واصل كابيتال بنك تحقيق أداء مالي قوي في جميع مؤشراته، حيث ارتفعت صافي أرباحه بعد الضريبة والمخصصات مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59%، لتصل إلى 24.2 مليون دينار مقابل 15.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات الغير مستمرة من ضمنها ناتج عملية الاستحواذ والبالغة 18.8 مليون دينار، ليرتفع صافي الربح للمجموعة كما في نهاية النصف الأول من العام 2021 الى 43 مليون دينار.وارتفعت مجموع موجودات البنك بنسبة 31% لتصل الى 3.6 مليار دينار متضمنة الأصول المستحوذ عليها، مقارنة مع 2.8 مليار دينار كما في نهاية عام 2020، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي لكابيتال بنك خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري قرابة 35.2 مليون دينار، مقابل 26.8 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 31%.وشهدت التسهيلات الائتمانية المباشرة لكابيتال بنك ارتفاعاً بنسبة 35% لتصل إلى 1.9 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار كما في نهاية عام 2020، كما ارتفعت ودائع العملاء من 1.7 مليار دينار كما في نهاية العام 2020 لتصل إلى 2.3 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 36%.وأعلنت المجموعة مؤخراً أنها بصدد إطلاق أول بنك رقمي متكامل لخدمة الشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد في الأردن والعراق والذي يهدف، من خلال منصته الرقمية المتطورة والمعتمدة على أحدث التقنيات، إلى توفير الأدوات الرقمية والمالية اللازمة للعملاء ليمكنهم من التحكم الكامل بقراراتهم المالية. حيث سيعمل هذا البنك Neobank بعلامته التجارية وهويته المنفصلة على التسريع بعملية التحول الكامل من الخدمات المصرفية التقليدية الى الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، وسيكون له أثر كبير وواضح كمسرع اقتصادي رقمي في المنطقة.وكانت مجموعة كابيتال بنك قد أنهت في الربع الأول من العام الجاري أول صفقة استحواذ في تاريخها على الأعمال المصرفية لبنك عوده في الأردن والعراق، والتي أسهمت في توسيع رقعة انتشارها محلياً وإقليمياً وذلك تنفيذاً لرؤية المجموعة واستراتيجيتها الطموحة والمتمثلة بتحقيق النمو من خلال تطبيق منهجية التطوير والتوسع في الأسواق التي تتواجد بها، كما ستعزز هذه الصفقة من توجه كابيتال بنك في مجال خدمات التجزئة.وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن فخره واعتزازه بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك عن النصف الأول من العام الجاري، وقال :" واصل كابيتال بنك تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الشهور الستة الأولى رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الأردن كما دول العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، وهذه النتائج بلا شك تعكس سلامة خططنا الاستراتيجية سواء تلك المتعلقة بالتوسع المدروس أو في تنويع الأعمال وعلى القدرة على التعامل مع التحديات المحيطة ومواجهتها".وأكد السالم أن مجموعة كابيتال بنك ستواصل العمل على تعزيز نقاط قوتها من خلال الالتزام بأعلى معايير العمل المصرفي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملائها وتحقيق أفضل العوائد لمساهميها، وبما يرسخ من مكانتها وموقعها الرائد في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي خصوصاً بعد نجاحها الكبير في الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك عوده في كل من الأردن والعراق، لافتاً إلى أن عملية دمج الأعمال في الفترة ما بعد الاستحواذ تتم بسلاسة كبيرة في كلا البلدين وبما يضمن استمرارية التعاملات المصرفية لعملاء بنك عوده سابقاً وتوفير الأمان الوظيفي لموظفيه المنضمين لمجموعة كابيتال بنك.وأشار السالم إلى حصول المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك ومقرها الأردن في شهر أيار الماضي على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع له في المملكة العربية، وبما سيؤدي الى توسيع قاعدة عملاء المصرف وتحقيق القيمة المضافة لهم وتنويع مصادر إيراداته وتسهيل وتشجيع التجارة بين العراق والسعودية، إضافة إلى خلق فرص جديدة للشركات القائمة في البلدين. وأضاف بأنه قد تم تعيين يزيد أبونيان رئيساً تنفيذياً لفرع المصرف الأهلي العراقي في السعودية، حيث يمتلك أبونيان خبرة واسعة في السوق المصرفي السعودي ستسهم بشكل كبير في تأسيس وتعزيز تواجد المصرف الأهلي العراقي ونمو أعماله في المملكة العربية السعودية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: " يسعدنا أن نحقق نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن ترتفع صافي جميع مؤشراتنا المالية، وذلك بفضل الأداء القوي لأعمالنا الأساسية على الرغم من التنافسية الشديدة التي يمتاز بها السوق المصرفي الأردني، وانخفاض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام".وبالنسبة للمصرف الأهلي العراقي، صرح الغول بأنه حقق ارتفاعاً في صافي أصوله في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 41% مقارنة بنهاية عام 2020، متضمنة الأصول المستحوذ عليها. كما وارتفعت ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 323 مليون دينار أردني وبنسبة زيادة بلغت 59% مقارنة بنهاية عام 2020. أما بالنسبة لإجمالي الإيرادات، فقد ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع الى زيادة الإيرادات من الفوائد والعمولات البنكية.وعلق الغول على نتائج شركة كابيتال للاستثمارات قائلاً:" لقد سجلت الشركة أرقاماً إيجابية تضمنت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2021، التي وصلت الى 1.9 مليون دينار، مقارنة ب 702 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة ارتفاع تمثل 175% وذلك بسبب توسع أعمال الشركة في أعمال الوساطة المالية وإدارة الموجودات".