السالم: صافي أرباح كابيتال بنك ترتفع بنسبة 50% لتصل إلى 160 مليون دينار مدفوعة بأداء المجموعة القوي

الوكيل الإخباري- وافقت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك في اجتماعها السنوي العادي، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي باسم خليل السالم وحضور أعضاء من مجلس الإدارة ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي والفاضلة هديل جبارة والفاضلة روعة الفريحات ممثلين عن البنك المركزي الأردني والرئيس التنفيذي لكابيتال بنك السيد تامر غزالة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال البنك.

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وخلال الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس 17 نيسان 2025، عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، وافق المساهمون الذين يحملون أسهماً بالأصالة والإنابة والوكالة الذين يمثلون نحو 89.35% من رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال.

كما تم إقرار تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية الموحدة لعام 2024، وخطط المجموعة المستقبلية.

في مستهل الاجتماع، تقدم السالم بأسمى آيات الولاء والانتماء لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم، حفظه الله، مشيراً إلى الاعتزاز بجلالتهِ ورؤيتهِ السياسية والاقتصادية الحكيمة، حيث أكد على قوة ومتانة الاقتصاد الأردني الذي شهد أداءً إيجابياً في عام 2024 بنمو قدره 2.4%، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، حيث وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي أعلى مستوى تاريخي لها في العام الماضي بلغ 21.1 مليار دولار أمريكي، موضحاً أن التوجيهات الملكية السامية والسياسات الاقتصادية الحكيمة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.



وفيما يتعلق بأداء مجموعة كابيتال بنك خلال عام 2024، أوضح السالم أن المجموعة حققت نمواً استثنائياً في كافة مؤشراتها المالية، حيث ارتفعت صافي أرباح المجموعة بنسبة قياسية بلغت 50% لتصل إلى 160 مليون دينار أردني مقارنة بـ 106 ملايين دينار أردني في عام 2023، مدفوعةً بالأداء القوي للأعمال الأساسية للمجموعة.

وعلى صعيد الشركات التابعة للمجموعة، أشاد السالم بتميز أداء المصرف الأهلي العراقي الذي حافظ على موقعه كأكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في العراق، ونجاح استراتيجيته التوسعية، وجاري العمل على استكمال كافة الإجراءات لرفع رأسماله من 400 مليار دينار عراقي إلى 520 مليار دينار عراقي من خلال رسملة الأرباح وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين، في حين بلغت إجمالي أصوله 5.1 ترليون دينار عراقي ووصل عدد عملائه إلى 320 ألف عميل. كما عزز المصرف عملياته الرقمية وطوّر مراكز عدّ وفرز النقد، مع استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ومن الجدير بالذكر بأن فرع المصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية استمر في تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة عملائه، ولعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة إنجازات المجموعة لعام 2024، حيث شهدت الميزانية العمومية نمواً ملحوظاً بنسبة 8.5% لتصل إلى 8.2 مليار دينار أردني في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من 7.6 مليار دينار أردني في عام 2023، مشيراً إلى أن رصيد ودائع العملاء ارتفع من 5.5 مليار دينار في عام 2023 إلى 5.9 مليار دينار في 2024، بزيادة قدرها 8%.

وصرح غزالة إلى أن العائد على حقوق الملكية وصل إلى ما نسبته 22.6% في نهاية العام 2024 مقارنة مع 17.2% في العام 2023، والذي يعد من أعلى العوائد في القطاع المصرفي الأردني، في حين بلغت الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة العائد لمساهمي البنك 0.410 دينار لعام 2024. فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي لمجموعة كابيتال بنك حوالي 247 مليون دينار كما في نهاية 2024، مقارنة مع 212 مليون دينار للعام 2023 وذلك بزيادة قدرها 17% أي ما يعادل 35 مليون دينار. فيما استقرت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية عند حاجز 3.4 مليار دينار بنهاية العامين 2023 و2024، في دلالة على نجاح استراتيجية البنك في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام مع الحفاظ على جودة المحفظة.

أما فيما يخص الشركات التابعة، أشار غزالة إلى أداء شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة، حيث ارتفع إجمالي محفظة إدارة الأصول في الشركة بنسبة 26% لتصل إلى 1.1 مليار دولار في نهاية 2024، أما بالنسبة لشركة كابيتال للتأجير التمويلي، فقد حافظت على ريادتها في السوق الأردني من خلال تقديم حلول تأجير تمويلي ملائمة ومتنوعة، كما ارتفعت أرباحها بنسبة 46% في نهاية العام الماضي.



وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بين غزالة أن كابيتال بنك حقق الكثير من الإنجازات الهامة عبر استراتيجيته الرقمية، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتبني التقنيات الحديثة بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، كما واصل Blink by Capital نموه المستمر، مقدماً خدمات مصرفية رقمية مبتكرة ليسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء. هذا وقد أكد أيضاً على التزام البنك بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال التركيز على دعم المشاريع البيئية، وتمكين المرأة، والشباب، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية لتعزيز التنمية المستدامة.



هذا وقد تم الإعلان خلال الاجتماع عن الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة والذين فازوا بالتزكية عن كل فئة وهم: معالي السيد باسم خليل سالم السالم، معالي السيد سعيد سميح طالب دروزة، السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السادة شركة السلامة الأولى للاستثمار (3 بمقاعد)، السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة، السادة شركة هتاف للاستثمار، السادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري، السيد خالد وليد حسني النابلسي، السيد يوسف علي يوسف النسور، دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي، والفاضلة داليا عبد العظيم محمد وهبه.

وفي ختام الاجتماع أكد السالم على أن مجموعة كابيتال بنك ستواصل ريادتها في تقديم حلول مالية مبتكرة، مدفوعةً باستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس رؤية البنك للمستقبل.



وأعرب السالم عن شكره لمحافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس وفريق عمله، ولمراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي على دعمهم المتواصل وجهودهم وسياستهم المالية الحصيفة التي كان لها الدور الأكبر في الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، في حيث ثمن دور أعضاء مجلس الإدارة على رؤيتهم الاستراتيجية.



وأشاد السالم أيضاً بالجهود الدؤوبة للإدارة التنفيذية ودورها في تحقيق أهداف المجموعة، معرباً عن تقديره لأداء العاملين في مجموعة كابيتال بنك الذين يشكلون حجر الأساس في نجاحها المستمر.