السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
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الشركة الأردنيه للطيران ترغب بتعيين طاقم ضيافة جوية من كلا الجنسين و المقابلات فورية

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السبت، 09-07-2022 04:40 ص

الشركة الأردنيه للطيران ترغب بتعيين طاقم ضيافة جوية من كلا الجنسين و المقابلات فورية

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الوكيل الاخباري - ترغب الشركة الأردنيه للطيران بتعيين طاقم ضيافة جوية من كلا الجنسين و المقابلات فورية 

و حسب المواصفات التاليه:
- أردني الجنسية  
 - العمر لا يقل عن 18 سنة و لايزيد عن 32 سنة 
- الطول لا يقل عن 158 سم و لغاية 175 سم للاناث
  و لا يقل عن 158 سم ولغاية 185 سم للذكور   
- اجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة و محادثة بشكل ممتاز كحد ادنى و يفضل اذا كان يجيد لغات اضافية
حاصل على شهادة الثانوية العامة ناجح بحد ادنى.-
-حسن السيره و السلوك و غير محكوم بقضايا جنائيه او جزائيه 
 -ان يكون لائق صحيا من الدرجه الاولى و لا يعاني من اي امراض مزمنه 
 ان يكون قد اتم تلقي 3 جرعات التطعيم المعتمده من وزارة الصحة الاردنية للوقاية من فيروس كورونا 
الامتيازات -
راتب شهري يصل لغاية 550 دينار بعد الحصول على رخصة مضيف جوي اضافة الى بدل ساعات الطيران ويضاف الى ذلك بدل مبيت خارج البلاد حسب جداول التشغيل بالاضافة الى علاوات تحفيزيه لحملة الشهادات الجامعيه العليا 
 علاوه خاصه لخريجين كليات الطب و الصيدله و الطيارين و المهندسين الراغبين بالعمل بهذه المهنه وتنطبق عليهم الشروط اعلاه 
-ضمان اجتماعي 
-مواصلات مؤمنة 
اللباس الرسمي مؤمن-
يصرف للمتدرب 100 دينار شهرياً خلال فترة التدريب كمصروف جيب على ان لا تتجاوز مدة التدريب 3 شهور
 
الالتزامات الماليه و القانونية *
_تبلغ قيمة تكاليف الدورة التدريبية كاملة 3000 دينار 
-يلتزم المتدرب بتوقيع تعهد خطي بالتزامه بالعمل لدى الشركة لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ التعيين الرسمي و تقديم الكفالات التي تراها الشركة مناسبة بقيمة تكاليف الدورة أو توقيع سند التزام موثق من كفيل ضامن بقيمة الدورة شريطة المحافظة على حسن السيرة و السلوك و الالتزام بالأنظمة و القوانين المتبعة داخل الشركة خلال فترة الخدمة ، وفي حال مخالفة التعليمات و الأنظمة الداخلية الداخلية و القوانين المعمول بها في المملكه الاردنيه الهاشميه و التي تستوجب فصل الموظف من العمل فإنه يتحمل كافة التكاليف التي تحملتها الشركة و يستحق دفع المبلغ دفعة واحدة-
-على الراغبين بالالتحاق بهذه المهنه و ممن تنطبق عليهم الشروط اعلاه تعبئة طلب التوظيف من خلال شركة تمكين للتوظيف على الرابط التالي: 
https://form.jotform.com/221551911770452 والحضور الى مقر الشركة الكائن في عمان – ام أذينة – شارع الملك فيصل بن عبد العزيز – عمارة ٥٥ اعتبارا من يوم الأربعاء ١٣-٧ من الساعة ٩ صباحا و حتى ٨ مساءا

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