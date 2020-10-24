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السبت، 24-10-2020 10:19 ص

الصرايرة: البوتاس العربية من ضمن أفضل الشركات العالمية تعاملاً مع جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، أن "البوتاس العربية" تُعد واحدة من أفضل الشركات العالمية تعاملاً مع جائحة كورونا، إذ استمرت عملياتها بأقصى طاقاتها الإنتاجية وحققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيدي الإنتاج والمبيعات، كما استمرت في تنفيذ مشاريعها خاصة تلك المتعلقة بالتوسع وزيادة الإنتاج، مما مكنها من تجاوز الآثار السلبية للجائحة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المسبوقة وانخفاض أسعار. البوتاس عالمياً

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وأضاف الصرايرة في بيان صحفي اليوم، أن "البوتاس العربية" لم تغفل عن دورها وواجبها تجاه الوطن ومقدراته حيث حرصت خلال جائحة كورونا على أن تكون الأولى محلياً في دعم الاقتصاد الوطني والتبرع لصندوق همّة وطن، حيث وصلت إجمالي تبرعاتها خلال هذا العام إلى 31 مليون دينار.


وشدد الصرايرة، على  أن "البوتاس العربية" لطالما اعتبرت موظفيها والعاملين فيها من أهم دعائم الشركة وركائزها وسبباً رئيساً في نجاحها،  لذا فإنها تقدم لهم أفضل الرواتب والامتيازات الوظيفية في الأردن حيث تدفع الشركة 16 راتباً سنوياً بالإضافة لمكافأة الأداء والتي وصلت لثلاثة رواتب إضافية العام الماضي، كما وتمنح الشركة بالإضافة لصندوق الإدخار نهاية خدمة للموظف بمعدل راتب شهرين عن كل سنة خدمة في الشركة ، ومنحاً دراسية لأبناء الموظفين وسكناً عائلياً ومواصلات ووجبات وخدمات صحية متميزة داخل وخارج الأردن .


 وبحسب الصرايرة، فإن الشركة وأثناء فترة الحظر أعفت أكثر من ألف موظف من الدوام دون خصم من رواتبهم أو علاوتهم أو حتى رصيد إجازاتهم بالرغم من إمكانية ذلك حسب قوانين الدفاع، في حين تم منح الموظفين الذين عملوا خلال هذه الفترة مكافأة مجزية واعتباره عملاً إضافياً لتكون شركة البوتاس العربية هي الأفضل في التعامل مع الموظفين أثناء الجائحة.


 وأشار الصرايرة إلى أن "البوتاس العربية" من أولى الشركات التي طبقت ولا زالت إجراءات صحية صارمة للتعامل مع الجائحة، إذ قامت بتوفير مختبرين حديثين للفحص في موقع الشركة بالإضافة لتوفير أدوات الوقاية الصحية من مواد تعقيم وقفازات وكمامات لجميع الموظفين، منوهاً إلى أن ما تقوم به شركة البوتاس العربية من دعم لموظفيها على مختلف الأصعدة هو مثال لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً.


  وبين الصرايرة أن شركة البوتاس العربية تعتبر من أكثر الشركات احتفاظا بالموظفين في الأردن والوجهة الأولى والمفضلة لمعظم الباحثين عن فرص عمل مميزة وبيئة عمل مثالية.


 




 

 


 

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