المركزية تتيح لعملائها تقسيط فواتير خدمات الصيانة وقطع الغيار بفائدة 0%

الوكيل الاخباري - تواصل "المركزية" تقديم العروض المميزة لعملائها، حيث أطلقت مؤخرًا حملة جديدة تتيح أمامهم الفرصة لتقسيط فواتير خدمات الصيانة وقطع الغيار لمختلف طرازات تويوتا ولكزس على مدى 12 شهرًا وبفائدة 0% (تطبّق الشروط والأحكام)، وذلك بالتعاون مع البنوك التالية: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك الاتحاد، بنك الأردن، البنك الأردني الكويتي، كابيتال بنك، بنك القاهرة عمّان، والبنك الاستثماري.

اضافة اعلان



ترحب"المركزية" بالجميع للاستفادة من هذه الحملة في فروعها لقطع الغيار والصيانة في كلّ من البيادر وصويلح وماركا.