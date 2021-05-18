الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 18-05-2021 11:06 ص

المركزية تتيح لعملائها تقسيط فواتير خدمات الصيانة وقطع الغيار بفائدة 0%

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الوكيل الاخباري - تواصل "المركزية" تقديم العروض المميزة لعملائها، حيث أطلقت مؤخرًا حملة جديدة تتيح أمامهم الفرصة لتقسيط فواتير خدمات الصيانة وقطع الغيار لمختلف طرازات تويوتا ولكزس على مدى 12 شهرًا وبفائدة 0% (تطبّق الشروط والأحكام)، وذلك بالتعاون مع البنوك التالية: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك الاتحاد، بنك الأردن، البنك الأردني الكويتي، كابيتال بنك، بنك القاهرة عمّان، والبنك الاستثماري.

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ترحب"المركزية" بالجميع للاستفادة من هذه الحملة في فروعها لقطع الغيار والصيانة في كلّ من البيادر وصويلح وماركا. 

 




 

 


 

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