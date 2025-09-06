شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني استكمال للأول ورؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، السبت، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي تُعد وثيقة استراتيجية وطنية ذات أهمية مزدوجة، إذ إنها عابرة للحكومات، وتشكل مرجعية وطنية ثابتة.

