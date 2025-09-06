السبت 2025-09-06 10:22 م
 

شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني استكمال للأول ورؤية التحديث الاقتصادي

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة
مهند شحادة
 
السبت، 06-09-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، السبت، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي تُعد وثيقة استراتيجية وطنية ذات أهمية مزدوجة، إذ إنها عابرة للحكومات، وتشكل مرجعية وطنية ثابتة.

اضافة اعلان


وأكد شحادة أن البرنامج التنفيذي الثاني الذي تعمل عليه الحكومة للسنوات (2026-2029) هو استكمال مباشر للبرنامج التنفيذي الأول، ويأتي ضمن التزام الحكومة بتنفيذ مستهدفات الرؤية بمراحلها الزمنية المحددة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

أخبار محلية الوطني لمكافحة الأوبئة ينفذ تدريبا لضبط العدوى في معان

بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة

أخبار محلية بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة

​وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تغيث غزة بأكثر من 10 آلاف طن منذ فتح المعابر

فلسطين ​وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تغيث غزة بأكثر من 10 آلاف طن منذ فتح المعابر

هيئة تنشيط السياحة

أخبار محلية تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء

أخبار محلية "حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

السفير سفيان القضاة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع

أخبار محلية القضاة يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري



 
 





الأكثر مشاهدة