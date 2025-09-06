السبت 2025-09-06 07:08 م
 

إيجاز صحفي حكومي اليوم

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
السبت، 06-09-2025 06:23 م
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، السبت، إيجازا صحفيا الساعة الـ7 مساءً، مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إيجاز صحفي حكومي اليوم

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

أخبار محلية وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد



 
 





الأكثر مشاهدة