إيجاز صحفي حكومي اليوم

06:23 م

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، السبت، إيجازا صحفيا الساعة الـ7 مساءً، مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029. اضافة اعلان

