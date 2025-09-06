التربية: مساحة أراضي المعلمين تتراوح بين 300 و600 متر مربع للقطعة الواحدة

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، السبت، إن مساحة أراضي المعلمين التي خصصت لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفيها، ما بين 300 متر إلى 600 متر مربع للقطعة الواحدة موزعة على 7 محافظات وهي ( عمّان، والزرقاء، وإربد، والطفيلة، والكرك، والعقبة والمفرق)، وتختلف الأسعار حسب المحافظة وموقع المشروع.

وبيّن حياصات أن تخصيص قطع الأراضي للمعلمين تأتي ضمن معايير تراعي احتياجات المعلمين السكنية والمهنية وتضمن توفير بيئة متكاملة بالخدمات.



وأوضح أن القرار يشمل المعلمين المسجلين في صندوق إسكان موظفيها.