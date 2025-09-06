السبت 2025-09-06 10:20 م
 

التربية: مساحة أراضي المعلمين تتراوح بين 300 و600 متر مربع للقطعة الواحدة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 06-09-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، السبت، إن مساحة أراضي المعلمين التي خصصت لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفيها، ما بين 300 متر إلى 600 متر مربع للقطعة الواحدة موزعة على 7 محافظات وهي ( عمّان، والزرقاء، وإربد، والطفيلة، والكرك، والعقبة والمفرق)، وتختلف الأسعار حسب المحافظة وموقع المشروع.

وبيّن حياصات  أن تخصيص قطع الأراضي للمعلمين تأتي ضمن معايير تراعي احتياجات المعلمين السكنية والمهنية وتضمن توفير بيئة متكاملة بالخدمات.


وأوضح أن القرار يشمل المعلمين المسجلين في صندوق إسكان موظفيها.

 

وكانت الحكومة خصصت 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى خمسين بالمئة مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية.

 
 
