تحويل 95 حسابا على مواقع التواصل إلى الدائرة القانونية لنقابة الصحفيين لانتحال صفة صحفي

الوكيل الإخباري- وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، على توصية لجنة حماية المهنة بتحويل 95 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي إلى الدائرة القانونية في النقابة، بعد التحقق من مخالفتها من خلال انتحال صفة صحفي أو إعلامي، وممارستها أدوارا تعود حصريا للمؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة.

اضافة اعلان