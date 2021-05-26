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الأربعاء، 26-05-2021 03:01 م

المركزية تويوتا ترعى ناصر العطية بطل الراليات القطري في زيارته للأردن - فيديو

ثيم-موقع (1)


الوكيل الاخباري - تواصل المركزية تويوتا دعمها للشباب والشابات الرياضيين، محليين وعرب، حيث أعلنت مؤخرًا عن رعايتها لسائق السيارات المحترف بطل الراليات القطري ناصر العطية.

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وتم الإعلان عن هذه الرعاية خلال زيارة للعطيّة إلى الأردن للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات في شهر أيار الجاري.


وكجزء من هذه الخطوة، قدمت المركزية تويوتا للعطية – الذي سجّل حتى اليوم 65 فوزًا في سباقاته وحصد ألقابًا عالمية عديدة - سيارة تويوتا "Yaris- GR" لقيادتها على حلبة منجا الدولية، وخلال استعداداته للمشاركة في الرالي القادم.


يقول نديم حداد، المدير العام لـشركة "المركزية للتجارة والمركبات": "كشاب عربي محترف حاصل على عشرات الألقاب العالمية، وواحد من أفراد فريق تويوتا جازو للسباقات (Toyota Gazoo Race Team)، العطيّة هو بلا شك مصدر إلهام لكل الشابات والشباب الأردنيين الذي يطمحون لتسجيل أسمائهم على الخارطة الرياضية العالمية، وإن لم يكن فقط في عالم السيارات.

 

 

في طريقها الجديد (Toyota Way 2020)، وعدت تويوتا الأم بأن تكون مصدر سعادة للجميع؛ ونحن كوكيل حصري لها في الأردن سنعمل من أجل تحقيق هذا الوعد من خلال المساهمة في دعم الرياضيات والرياضيين – سواء من أصحاب المسيرة الحافلة أو الواعدين الجدد- وتسليط الضوء على إنجازاتهم والافتخار بها محليًا وعالميًا".


يُذكر بأن ناصر العطية هو بطل مسابقة "Production World Rally"لمرة واحدة لعام 2006، وفائز بالمركز الأول في بطولة "WRC-2" لمرتين في العامين 2015 و2014، وحاصل على 16 لقبًا في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وفائز براليات "FIA World Cup for Cross-Country" لأربعة مرات، كما أنه الفائز برالي "Dakar" لثلاث مرات -للأعوام 2011، 2015، و2019 - ما يجعله المتسابق الشرق أوسطي والآسيوي الغربي الوحيد الحاصل على هذا اللقب لأكثر من مرة.

 

كذلك، فاز العطية بسباق "Silk Way Rally" بسيارة تويوتا هايلوكس لصالح فريق تويوتا جازو للسباقات.

 




 

 


 

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