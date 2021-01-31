الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 05:18 م

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، بأن جميع منتجاتها من مادتي (البنزين والديزل) تباع فقط في محطات محروقات جوبترول ومحطات محروقات GULF.
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وأكدت الشركة في الإعلان الصادر عنها، على انها لا تقوم بتزويد أية محطات محروقات أخرى بمنتجات الشركة من هاتين المادتين.

وتسعى شركة مصفاة البترول الأردنية الى تزويد احتياجات السوق المحلية بكافة متطلباته من أنشطتها المختلفة، مع حرصها الدائم على تطوير المنتجات والخدمات باستمرار.

ويشار الى أن شركة تسويق المنتجات البترولية "جوبترول"-الذراع التسويقية لشركة مصفاة البترول الأردنية- وبعد استحواذها على شركة هيدرون للطاقة – جلف توسعت شبكة محطاتها لتصبح أكبر شبكة محطات منتشرة في المملكة.

 




 

 


 

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